Leituras que me fizeram pausar a vida — 4 livros com poder de paralisar o tempo

Nunca Houve um Castelo (2018), Martha Batalha

A história de uma família sueca que se estabelece no Rio de Janeiro no início do século 20, construindo um castelo em Ipanema, serve como pano de fundo para uma saga familiar que atravessa gerações. A narrativa alterna entre diferentes períodos, explorando os sonhos, as desilusões e os segredos dos membros da família. Com uma escrita envolvente e personagens cativantes, a autora constrói um retrato vívido das transformações sociais e culturais do Brasil ao longo do século. A obra aborda temas como identidade, memória e o impacto do passado no presente. É uma leitura que combina humor, sensibilidade e uma profunda compreensão da condição humana.