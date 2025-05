7 livros de suspense psicológico que você não consegue parar de ler — o final vai te perseguir

Os Luminares (2013), Eleanor Catton

Na Nova Zelândia do século 19, durante a corrida do ouro, o jovem Walter Moody chega à cidade de Hokitika em busca de fortuna. Lá, ele se depara com um grupo de doze homens reunidos para desvendar uma série de eventos misteriosos, incluindo um assassinato e o desaparecimento de um rico prospector. A narrativa intricada e meticulosamente estruturada se inspira na astrologia, com cada personagem representando um signo do zodíaco. A autora tece uma trama complexa, repleta de reviravoltas e simbolismos, explorando temas como destino, ambição e a interconexão dos eventos. Com uma prosa elegante e detalhada, o romance desafia o leitor a montar o quebra-cabeça junto com os personagens. Cada capítulo revela novas camadas da história, culminando em um desfecho surpreendente. Uma obra monumental que combina mistério, filosofia e uma profunda análise do caráter humano.