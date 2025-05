Teste de afinidade literária: qual autor combina com você?

Há pessoas que cabem dentro de histórias — e há histórias que escorrem pelas frestas das pessoas. A literatura talvez sirva para isso: para que algo que nos atravessa encontre nome, ou eco. Não que um autor seja espelho fiel, nunca é. Mas há estilos que nos ferem de modo familiar, há vozes que nos estranham com ternura, há frases que parecem ter sido pensadas em nossos silêncios. Ninguém lê Kafka impunemente, ninguém sai ileso de Woolf, ninguém esquece a lucidez dolorosa de Morrison. E há os que se revelam por contraste: você não é aquilo, mas a tensão entre é e não é pulsa em você como verdade. O teste que segue é menos sobre “combinar” e mais sobre escutar — quem ressoa? Quem sussurra por entre as perguntas que você mal sabia que faria? A afinidade aqui não é racional, nem óbvia. Ela se insinua nas curvas do estilo, na sombra das escolhas, no ritmo das ausências. E se, no fim, parecer que alguém escreveu exatamente como você sente, talvez tenha. Ou talvez tenha sido só sorte. Ou — quem sabe — o milagre momentâneo de ser lido por quem nunca te viu. E mesmo assim, te escreveu.