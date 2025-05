5 livros para fugir da realidade quando você só tem meia hora de intervalo

Sonhos de Trem (2011), Denis Johnson

Em meio às vastas paisagens do noroeste americano, um trabalhador ferroviário vive uma existência marcada por perdas e silêncios. A narrativa acompanha sua jornada solitária, desde os dias de labuta nas linhas férreas até os momentos de introspecção nas florestas que o cercam. Com uma prosa econômica e poderosa, a história revela as nuances de uma vida simples, porém profundamente afetada pelas mudanças do século 20. O protagonista, mesmo diante das adversidades, encontra beleza nas pequenas coisas, como o som distante de um trem ou o brilho do sol entre as árvores. Através de suas memórias fragmentadas, somos convidados a refletir sobre a efemeridade da existência e a resiliência do espírito humano. Cada página é um convite à contemplação, onde o passado e o presente se entrelaçam em uma dança melancólica. É uma leitura que, embora breve, deixa marcas duradouras na alma do leitor.