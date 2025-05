Só 3 livros podem viver. Os outros 27 somem da história. E o que isso revela sobre você?

Ninguém escolhe impunemente o que lembrar. Ou, pior, o que deixar desaparecer. Três livros — só três. O resto se desfaz: desintegra-se em silêncio, como papel antigo que nunca chegou a ser lido com atenção. A proposta parece absurda, mas diz mais sobre nós do que qualquer teste de personalidade. A memória literária é um espelho enviesado: revela o que nos move, nos salva, nos acusa. Há quem salve o épico, o mito, a fundação da linguagem. Outros preferem a vertigem moderna, o romance que não termina, o fragmento confessional. Alguns elegem a infância da palavra. Outros, seu último fôlego. E há quem escolha o que já não suporta perder. A seleção dos três não define apenas o que permanece, mas o que somos quando perdemos tudo o que parecia definitivo. É um gesto quase brutal, sim — mas também uma chance de olhar com nitidez. O que você lê quando não há mais tempo? Quem escreve, por você, aquilo que você nunca conseguiu dizer? A resposta não está nos títulos salvos, mas na ausência que resta. Porque o silêncio, nesse caso, também é um tipo de leitura. E o desaparecimento — quem diria — pode ser a frase mais íntima que você já escreveu.

