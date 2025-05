Desafio Literário: 10 livros, 10 frases. Quantos você reconhece?

Algumas frases ficam com a gente. Não apenas as de abertura, mas aquelas que surgem no meio da trama, que resumem um personagem ou cortam como uma lâmina no final de um capítulo. A literatura é feita de passagens assim — trechos que, muitas vezes, dizem mais do que a história inteira. Neste desafio literário, você será testado não pelo título da obra, mas pela força de sua lembrança, da sua leitura acumulada, da intimidade com os autores que te marcaram.

São 10 frases. Cada uma retirada de um livro conhecido, respeitado, inesquecível — ou, pelo menos, digno de ser. Para cada trecho, quatro opções. Você acerta pela memória? Pelo estilo? Pela sensação? No fim, descubra qual leitor você é: de curioso de contracapa a entidade literária.

O que começa como brincadeira vira um exercício de reconhecimento, quase como ouvir a voz de um velho amigo. Afinal, há frases que nos leem de volta. E só quem lê de verdade entende o que isso significa.