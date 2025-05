5 livros para entender a Guerra Fria

A Tragédia de um Povo (1996), Orlando Figes

Esta análise detalhada da Revolução Russa e seus desdobramentos até 1924 oferece insights valiosos sobre as origens do regime soviético. O autor examina as transformações sociais, políticas e econômicas que culminaram na ascensão do comunismo na Rússia. Ao explorar as experiências individuais e coletivas durante esse período tumultuado, o livro ilumina as raízes ideológicas e os eventos que precederam a Guerra Fria. É uma leitura essencial para compreender o contexto histórico que moldou o cenário geopolítico do século 20.