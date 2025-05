5 livros para compreender os conflitos no Oriente Médio

Quem Manda no Mundo? (2016), Noam Chomsky

Neste livro contundente, o autor desmonta as narrativas oficiais que justificam a política externa dos Estados Unidos, com ênfase nas intervenções no Oriente Médio. Com rigor analítico, ele examina as motivações geopolíticas, econômicas e ideológicas que moldam a atuação americana, questionando as consequências devastadoras para as populações locais. A obra traz uma crítica precisa ao papel das grandes potências, evidenciando a manipulação da informação e os interesses ocultos que perpetuam conflitos. Chomsky oferece, ainda, um panorama histórico que contextualiza as decisões recentes, convidando o leitor a refletir sobre as estruturas globais de poder e resistência. Um convite urgente à consciência política e à ética em tempos turbulentos.