5 melhores poemas de Sylvia Plath

Sylvia Plath se matou aos 30 anos de idade. Era uma garota, praticamente. Hoje seria imperdoável, uma vez que poetas suicidas não existem e não influenciam clãs de admiradores indiscutíveis. Como escritora, Sylvia estava à frente de seu tempo. Como mulher, à frente de todos os tempos. Entendeu mistérios da maternidade que são tão obscuros quanto é possível imaginar, e foi uma mãe tão cuidadosa que se retirou de cena apenas depois de garantir que seus filhos estavam seguros. Sua morte, metódica e calculada, foi realizada de maneira poética. Tudo à sua volta foi isolado, pelos mecanismos técnicos viáveis, para que, solitária, privasse a si mesma de respirar o bendito ar de vida que nos sustenta e nutre.

Elementos profundamente simbólicos e delicados envolvem a poesia de Sylvia Plath. Uma combinação perigosa de temas bélicos, como choro de criança, repulsa aos hábitos, desamor e mágoa, rancor pelo pai, observações ácidas de elementos comuns da vida, exuberâncias na apresentação de formas criadas pela natureza, como as ondas do mar, e uma visão muito sutil da dor e angústia causadas pelo regime nazista que marcou a Europa em sua época, somam-se ao seu texto grandemente poético, atual e terrível.

Sylvia é porta-voz de uma classe de seres capazes de penetrar em camadas muito internas do sentimento, do comportamento e da expectativa. A poesia crua, brutal e dolorida de Plath é o reflexo direto de sua mente rápida, inteligente e incomum. Exatamente por isso, ela era uma suicida. O mundo não comporta cérebros assim. Seu problema é a certeza, o conhecimento do mundo, de seu momento e de seus inquilinos, os seus vizinhos. É a sabedoria de que nenhuma filosofia vai superar uma dor causada pelo autoconhecimento, pela certeza de que os humanos (alguns humanos) foram dotados de uma incapacidade intrínseca de suportar uma carga grande demais. Sylvia sabia que, ao contrário das formigas, os humanos não carregam uma carga dez vezes maior que o seu próprio peso. Somos delicados, únicos e necessitamos superar a decadência das horas que determina a intensidade das obrigações impostas. Seu maior problema não era ignorar a realidade, mas compreendê-la demais.

A poesia de Sylvia se desdobra em contemplar o grotesco, como crítica absoluta da futilidade de situações cotidianas e, ao mesmo tempo, a beleza do simples. Aqui temos os cinco melhores poemas (uma análise pessoal) de Sylvia Plath, que funcionam como um apanhado de sua carreira. Desde os poemas mais confessionais e diretos até os mais simbólicos e herméticos. Os poemas de Sylvia são de difícil tradução. As versões que seguem são traduções muito competentes e excelentes, feitas por Marília Garcia, e conferem aos poemas personalidade e estilo, que salvam a essência e a cultura de que são dotados e garantem a beleza e o deslumbramento dos originais em inglês.

Lady Lazarus

Este poema é um ícone do estilo confessional. Plath aborda sua relação com a morte e com o renascimento simbólico após tentativas de suicídio. A voz lírica assume um tom quase performático, de provocação ao leitor e à sociedade.

Eu fiz

outra vez.

Um ano

a cada dez

repito o feito —

tipo um milagre encarnado,

minha pele reluz

como um abajur nazista,

meu pé direito

um peso de papel

e meu rosto apático,

fino lenço judeu.

Arranque o pano,

o meu carrasco.

Você tem

medo de mim? —

O nariz,

os olhos ausentes,

duas fileiras de dentes?

O hálito amargo

some num instante.

Logo, logo

essa carne

que o buraco da terra

engoliu

voltará

para casa em mim:

eu,

essa mulher-que-sorri,

só tenho

trinta anos.

E, assim como um gato,

sete vidas para viver.

Essa é a terceira.

Tanta tralha

pra expurgar

a cada década.

Milhões de filamentos!

A multidão

mascando amendoim

se aglomera

pra ver

desatarem minhas mãos

e meus pés —

um striptease

pra valer.

Senhoras

e senhores,

eis aqui

minhas mãos

e meus joelhos.

Posso ser

só pele e osso,

mas ainda sou

a mesma,

tal e qual.

Na primeira vez,

eu tinha

dez anos.

Foi acidental.

Na segunda

foi proposital.

Queria apagar

e nunca mais voltar.

Rolei fechada,

feito uma

concha do mar.

Tiveram que

me chamar e chamar

e arrancar de mim

os vermes,

como pérolas

grudentas.

Morrer

é uma arte,

como tudo.

É algo

que conheço

a fundo.

Faço parecer

o fim do mundo.

Faço parecer real.

Dizem

que tenho o dom.

É tão fácil

fazer numa cela.

É tão fácil

se esconder

dentro dela.

É como voltar

à cena

já em pleno dia,

ao mesmo posto,

ao mesmo rosto,

ao mesmo grito —

brutal

e divertido.

“Milagre!”,

que sempre

acaba comigo.

Podem ver

minhas feridas,

mas tem um preço.

Ouvir meu coração —

tem um preço.

Ele bate

com força.

E tem um preço,

um preço alto

pra cada palavra

ou contato,

ou sangue,

mesmo que uma gota,

um fio de cabelo,

um pedaço de roupa.

Ora, ora,

Herr Doktor.

Ora,

Herr Carrasco.

Sou sua obra,

seu valioso

bebê de ouro,

que num grito

derrete.

Eu aguardo

e ardo.

Não vá pensar

que não ligo

pro seu medo.

Cinzas,

cinzas —

você atiça o lume.

Carne, osso —

não há nada

mesmo ali —

um sabonete,

uma aliança,

uma obturação de ouro.

Herr Deus,

Herr Lúcifer.

Cuidado.

Muito cuidado.

Das cinzas

me levanto,

ruiva,

sem nenhum disfarce,

e devoro homens

como se respirasse.

Paizinho (Daddy)

Um dos poemas mais famosos e controversos de Plath. Evoca a figura paterna com ambivalência feroz, mesclando dor, revolta e sarcasmo. É marcado por imagens fortes e metáforas históricas perturbadoras (como o nazismo), e representa a libertação simbólica da poeta de figuras de autoridade.

Já não te aturo,

já não te aturo,

sapato espúrio,

no qual vivi

feito pé em apuro,

pálida e pobre,

por trinta anos.

Até para respirar

era duro.

Paizinho,

eu devia ter te matado, juro,

mas você partiu

antes da hora —

mármore pesado,

Deus multiplicado,

estátua medonha

de mau augúrio,

imensa como uma foca.

E a cabeça

no Atlântico excêntrico

entorna tons de verde

no azul-escuro

das águas da bela Nauset.

Sempre rezei

para te resgatar do entulho.

Ach, du.

Nessa língua alemã,

numa cidade polonesa,

arrasada

pelo rolo compressor

de guerras, guerras e guerras.

Mas a cidade

tem um nome comum.

Um amigo polonês

diz que deve haver

uma porção.

Por isso nunca sei

onde mergulho

pra achar suas raízes,

seu casulo.

Nunca falei com você,

nem por murmúrio.

A língua

ficou presa

na minha boca.

Prendeu no arame farpado —

Ich, ich, ich, ich.

Mal conseguia falar.

Eu via você

em qualquer alemão.

E a linguagem obscena

era um motor,

motor que

me despachava

como uma judia.

Judia indo para

Auschwitz, Belsen, Dachau.

Passei a falar como judia.

Bem que eu podia ser judia.

A neve do Tirol

e a cerveja clara de Viena

têm algo de impuro.

Com uma avó cigana

e um destino duro,

e meu jogo de tarô,

meu jogo de tarô —

devo ter algo de judia.

Você sempre me assustou,

com seu Luftwaffe,

seu blablablu.

Um bigode retinho,

o olhar ariano e azul,

homem-tanque,

homem-tanque,

ora, você —

nada de Deus,

mas uma suástica

tão escura

que nem o céu

a suportava.

Toda mulher

gosta de um fascista,

o coturno no rosto,

o coração bruto,

tão bruto como você,

bruto bruto.

Você está de frente

para o quadro-negro, paizinho,

na foto que tenho sua.

A covinha no queixo,

e não no pé,

mas nem por isso

menos endiabrado não, não —

nada menos

que o homem negro

que partiu

meu rubro coração

em dois.

Eu tinha

dez anos

quando te enterraram.

Aos vinte,

tentei morrer

e assim voltar,

voltar para você.

Achei

que até meus ossos

fariam isso.

Mas me tiraram do saco,

me refizeram com cola.

E descobri, então,

o que eu devia fazer.

Criei um protótipo seu:

um homem de preto

com olhar Meinkampf,

e uma queda

por instrumentos de tortura.

Então eu disse:

eu aturo, eu aturo.

Paizinho,

agora acabou.

O telefone preto

está lá fora,

no escuro.

As vozes

não conseguem passar.

Se matei um homem,

então foram dois —

também o vampiro

que disse

que era você

e bebeu meu sangue

por um ano —

aliás, por sete anos,

pra ser precisa.

Paizinho,

agora pode

se deitar outra vez.

No seu coração preto

e volumoso

há uma estaca.

Os aldeões

nunca gostaram de você.

Eles dançam

e pisam em você.

Eles sempre souberam

que era você.

Paizinho,

seu desgraçado,

agora acabou.

Ariel

Poema que dá nome ao livro póstumo publicado por Ted Hughes. Trata-se de uma experiência extática e simbólica de transcendência, através da metáfora de uma cavalgada vertiginosa ao amanhecer. Reúne o ritmo, a fúria e o misticismo característicos da maturidade poética de Plath.

Pausa

no escuro.

Depois,

um jorro azul

impreciso,

feito de rochedos

e lonjura.

Leoa divina,

somos só uma,

eixo de joelhos

e calcanhares!

— O sulco

se abre

e vai adiante,

ao lado do arco pardo

do pescoço

que não alcanço.

Olhos de

jabuticaba

lançam anzóis

escuros —

Sombras,

respingos

de um sangue preto

e espesso.

Outra coisa

me arrasta

pelo ar —

pernas,

cabeleira;

o calcanhar

a descamar.

Godiva,

branca,

vou me desfolhando —

mãos mortas,

dogmas mortos.

Agora sou

a espuma do trigo,

o brilho do mar.

O choro

da criança

derrete

na parede.

E eu sou

a flecha,

o orvalho suicida

que se lança

pronto para um

mergulho

dentro do

olho vermelho,

no caldeirão

da manhã.

Tulipas (Tulips)

Escrito durante uma internação hospitalar, esse poema reflete sobre a tensão entre a paz do vazio e o retorno da consciência e da vida — simbolizados pelas tulipas vermelhas. Tem uma beleza contida, meditativa e desconfortável.

As tulipas estão

acesas demais,

aqui é inverno.

Tudo está

tão branco,

calmo,

coberto de neve.

Aprendo a ficar em paz,

deitada sozinha,

quieta,

como a luz

nas paredes brancas,

na cama,

nas mãos.

Não sou ninguém;

não tenho nada

a ver com explosões.

Dei meu nome

e minhas roupas

às enfermeiras,

meu histórico

ao anestesista

e meu corpo

aos cirurgiões.

Deitaram minha cabeça

entre o travesseiro

e o lençol,

feito um olho

entre pálpebras brancas

que não se fecham.

Pupila estúpida,

quer sorver tudo.

As enfermeiras

não me incomodam

com seu vaivém,

são gaivotas

de chapéus brancos

que voam para longe,

fazendo coisas com as mãos,

todas iguais,

impossível dizer

quantas são.

Meu corpo é um seixo.

Cuidam dele

como a água

alisa e acaricia os seixos

ao passar por eles.

Com seringas brilhantes,

elas me injetam

o torpor.

Agora que estou confusa,

canso com tanto peso —

a mala de couro

que trouxe

é uma caixinha preta de remédio.

Na foto de família,

o marido

e a filha sorriem.

Seus sorrisos

grudam em minha pele,

ganchinhos sorridentes.

Deixei as coisas deslizarem,

um cargueiro de trinta anos,

teimoso,

pendurado

em meu nome

e endereço.

Aqui

cortaram

meus laços afetivos.

Medrosa e despida

sobre a maca verde

de plástico,

olhava o jogo de chá,

as roupas de cama,

meus livros

afundando sozinhos,

quando a água

cobriu minha cabeça.

Agora virei freira.

Nunca fui tão pura.

Não queria flores,

só queria ficar

deitada,

a palma das mãos

para cima,

e me sentir

vazia.

Você não faz ideia

da sensação

de liberdade —

a paz é tão grande

que ofusca;

não pede nada

em troca.

Só uma etiqueta

com o nome,

uma ninharia.

No fim,

é assim

que os mortos terminam.

Imagino cada um

abrindo a boca

para receber a paz

feito uma hóstia.

Primeiro,

as tulipas estão

vermelhas demais

e me ferem.

Mesmo com o papel

de presente,

ouço a respiração delas

por trás

dos lenços brancos,

feito um bebê horrível.

O vermelho

das tulipas

conversa com

minhas feridas.

Elas são sutis:

parecem flutuar,

mas pesam sobre mim,

perturbam

com suas línguas afiadas,

com sua cor,

doze pesos de chumbo

vermelhos

presos no pescoço.

Antes,

ninguém me vigiava;

agora, sim.

As tulipas

viradas para mim,

a janela atrás,

por onde entra

a luz que vem

e depois vai.

Vejo-me

deitada, ridícula,

silhueta de papel

entre o olho do sol

e os olhos das tulipas,

e não tenho rosto.

Gostaria

de me apagar.

As tulipas

devoram meu oxigênio.

Antes delas,

o ar estava calmo —

inspira,

expira,

um vaivém

sem sobressaltos.

Então,

elas ocuparam espaço

como um estrondo.

Agora o ar

rodopia

ao redor delas,

como um rio

ao redor

da máquina enferrujada

que afundou.

Elas prendem

minha atenção,

que antes era alegre,

livre,

descomprometida.

Também as paredes

parecem aquecidas.

As tulipas

deviam estar presas,

como feras.

Elas se abrem

como a boca

de um felino selvagem,

e eu sinto

meu coração:

que abre e fecha

cada botão vermelho

em flor —

só para mostrar

seu amor.

Tomo um gole

de água morna

e salgada,

que lembra o mar

e vem de muito longe,

do país da saúde.

Berck-Plage

A voz do poema fica oscilando entre um olhar quase científico sobre as coisas e momentos de mergulho profundo nos sentimentos. A pessoa que fala parece se afastar de si mesma, como se estivesse vendo tudo de fora, e isso deixa o poema ainda mais impactante. É como se ele olhasse para a morte (e também para a vida) com uma frieza que assusta.

1

Esse aqui é o mar,

então, essa imensa suspensão.

O bálsamo do sol

atrai minhas feridas.

Sorbets de cores eletrizantes,

tirados do freezer

por garotas pálidas,

viajam em mãos chamuscadas.

Por que tanto silêncio,

o que estão escondendo?

Tenho duas pernas

e caminho sorrindo.

Um tapete de areia

amortece a vibração;

quilômetros a fio de areia —

vozes ao longe

flutuam em ondas,

quase inaudíveis.

O olhar, escaldado

pelas superfícies lisas,

volta

num efeito bumerangue,

elástico ancorado,

e fere seu dono.

Não é de admirar

que ele use óculos escuros.

Não é de admirar

que esteja com uma batina escura.

Aí vem ele,

em meio aos pescadores de cavalinha,

que lhe viram as costas.

Estão brincando com losangos

pretos e verdes

como se fossem partes de um corpo.

O mar,

depois de cristalizar cada um,

recua

cheio de serpentes,

com um longo assobio de dor.

2

Essa bota preta

não tem pena de ninguém.

Por que teria?,

se ela é o carro fúnebre

de um pé morto,

nobre pé, morto e sem dedos,

do padre

que explora seu livro

como um poço,

diante dele

as páginas erguidas

feito paisagem.

Biquínis obscenos

se escondem nas dunas,

seios e ancas de açúcar de confeiteiro,

com pequenos cristais

afagando a luz,

enquanto uma piscina esverdeada

abre os olhos,

enjoada por tudo que engoliu —

pernas, cenas, gritos.

Atrás do bunker de concreto,

dois amantes se descolam.

Ó louça branca marítima,

quantos suspiros contidos,

quanto sal na garganta…

E o espectador, trêmulo,

esticado feito um pano,

imerso na virulência calma,

e uma alga,

peluda como um púbis.

3

Nas sacadas do hotel,

as coisas brilham.

Coisas,

coisas,

coisas —

cadeiras de roda de aço,

muletas de alumínio,

tanta doçura salina.

Por que eu deveria

andar além do quebra-mar,

lugar cheio de cracas?

Não sou uma enfermeira,

atenta, de branco.

Não sou um sorriso.

Essas crianças buscam algo,

cheias de anzóis e gritos.

E meu coração é tão pequeno

para curar seus disparates infantis.

Aqui temos um homem de lado:

as costelas vermelhas

e os nervos em ramos,

e aqui está o cirurgião:

o olho espelhado —

uma faceta do conhecimento.

Num quarto,

sobre o colchão listrado,

um homem velho vai se apagando.

Sua mulher, aos prantos,

não pode fazer nada.

Cadê as pedras dos olhos,

amarelas e preciosas,

e a língua,

safira de cinzas?

4

O rosto

é um bolo de festa

no papel crepom.

Agora ele tem

um ar superior,

como se possuído

por um santo.

As enfermeiras, de branco,

já não são tão belas;

perdem o viço,

como gardênias ao toque.

A cama foi levada

para o meio do quarto.

Ser completo é isso.

É horrível.

Será que está

de pijama ou de terno

sob o lençol grudento,

de onde o nariz maquiado

assoma tão branco,

imaculado?

Puseram um livro

para firmar o queixo,

e cruzaram as mãos

que diziam:

adeus, adeus.

Agora os lençóis limpos

voam ao sol,

as fronhas são purificadas.

Que bênção,

que bênção:

o caixão comprido de carvalho

sendo levado

por homens estranhos,

e uma data gravada

em prata

no caixão

com extraordinária calma.

5

O céu cinzento pesa,

os morros

como um mar esverdeado

desdobram-se ao longe,

escondendo suas fendas —

fendas que embalam

os pensamentos da esposa:

barcos práticos e simples,

cheios de vestidos

e chapéus

e louças

e filhas casadas.

Na sala de visitas

da casa de pedra,

uma cortina ondula

na janela aberta,

ondula e derrama,

vela lamentável.

Esta é a língua

do homem morto:

lembrem, lembrem.

Ele está longe agora.

Os gestos que fazia

são móveis

na sala de estar —

apenas decoração.

Enquanto isso,

a palidez avança —

a palidez das mãos,

dos rostos familiares,

a palidez exultante

das retinas em fuga.

Em fuga rumo a nada:

lembrem-se de nós.

Os bancos vazios

da memória

observam as pedras,

as fachadas de mármore

com veios azuis

e os vasos de narcisos amarelos.

E tão bonito aqui de cima:

lugar para um respiro.

6

Como são espessas

essas folhas de limão! —

bolas verdes podadas,

as árvores conduzem

à igreja.

A voz do padre

recebe o cadáver.

O ar

é rarefeito.

E os morros

ecoam as badaladas fúnebres,

resplendor de trigo

e terra crua.

Qual o nome

desta cor? —

sangue velho

nas paredes caiadas

que o sol cura,

sangue velho

de membros cortados,

corações queimados.

A viúva

com sua carteira preta

e três filhas,

inevitável

em meio às flores,

cobre o rosto

feito linho fino

para não se desfazer

de novo.

E então o céu,

infestado de sorrisos suspensos,

passa,

nuvem atrás de nuvem.

E as flores da noiva

gastam seu brilho,

e a alma

é uma noiva

num lugar calmo,

e o noivo

é vermelho

e inexpressivo.

7

Atrás do vidro do carro,

o mundo ronrona,

isolado

e brando.

Estou de preto,

tranquila,

faço parte do grupo.

Deslizo

em marcha lenta

atrás do cortejo.

O padre

é um barco,

tecido de alcatrão,

triste

e taciturno,

seguindo

o caixão

coberto de flores,

como se fosse

uma linda mulher —

a crista de seios,

pálpebras

e lábios,

avança

no alto do morro.

Então,

no pátio cercado,

as crianças sentem

o cheiro

de graxa de sapato,

e viram o rosto

devagar,

sem palavras,

olhos arregalados

para uma coisa

magnífica —

seis chapéus pretos

na grama,

um losango de madeira,

e uma boca vazia,

vermelha

e monstruosa.

De repente,

o céu entorna

para dentro da cova

feito plasma.

Acabou a esperança.

Aqui

é o fim.