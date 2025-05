4 livros para quem se veste de preto e lê filosofia no café

O Reino (2014), Emmanuel Carrère

Partindo de uma conversão religiosa que viveu nos anos 1990 — e da perda progressiva dessa fé —, Emmanuel Carrère constrói um livro que é ao mesmo tempo confissão íntima, ensaio histórico, relato espiritual e provocação intelectual. O narrador, assumidamente ele mesmo, investiga os primeiros anos do cristianismo a partir das figuras de Lucas e Paulo, reconstruindo suas trajetórias com liberdade literária e rigor especulativo. Alternando trechos de pesquisa bíblica com lembranças pessoais, dúvidas teológicas e análises culturais, o texto levanta uma questão central: o que significa crer — e continuar vivendo depois de deixar de crer? Sem pretensão de neutralidade, Carrère expõe contradições, fantasmas, obsessões e deslizes com desconcertante honestidade. A linguagem é ágil, direta, às vezes irônica, mas nunca superficial. O Reino não busca defender nem atacar a fé, mas entendê-la como construção narrativa, política e afetiva. Ao aproximar o leitor de personagens como Paulo e Lucas não como santos, mas como escritores, estrategistas e homens comuns, o autor transforma uma história sagrada em uma história humana — sem perder a dimensão do mistério. No fim, o que resta não é uma tese, mas o esboço inquieto de uma pergunta: onde começa a verdade, quando tudo o que temos são palavras? Uma obra de múltiplas camadas, escrita com a intensidade de quem lê o Evangelho como quem escreve a si mesmo.