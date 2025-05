Os 10 melhores poemas de Adélia Prado

Adélia Prado não escreve para impressionar. Escreve para salvar — mesmo que sem alarde. Nascida em Divinópolis, Minas Gerais, em 1935, ela chegou à literatura aos 40, como quem adentra um quarto silencioso depois da tempestade. Professora, mãe de cinco filhos, mulher católica e lírica sem véus, sua poesia sempre carregou uma urgência branda: não a de mostrar algo novo, mas de revelar o que já está ali, na mesa posta, no varal, nos joelhos ralados da alma.

É impossível ler Adélia e sair ileso. Seus versos costuram mística e cotidiano com uma naturalidade inquietante. Quando diz que “minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é”, ela desorganiza, com doçura, o altar do mérito burguês. Quando afirma que “mulher é desdobrável. Eu sou”, ela não apenas inaugura uma linhagem — ela rasga o pano da resignação feminina com uma voz firme e terna. Há uma lucidez em sua poesia que não se dobra ao cinismo. Uma sensibilidade que não se desculpa por ser profunda. Nem por ser alegre.

Sua fé não é apaziguadora, mas encarnada. Deus, em seus poemas, não mora no céu — mora no quintal. É presença e dúvida, ternura e assombro. O corpo, por sua vez, é exaltado sem luxúria gratuita, como templo de espanto e prazer legítimo. E o amor — ah, o amor — ela quer “feinho”, real, suado, com cheiro de roupa no varal e filhos chorando ao fundo. Um amor que não posa, mas permanece.

Ler Adélia é entrar num espaço onde o simples é sagrado, onde a mulher não precisa pedir desculpas por pensar, gozar ou rezar. Sua poesia é feita de carne, sal, louça suja, esperança e um lirismo que não se retira da vida para existir — mas se embrenha nela com coragem e delicadeza.

Aos que acham que poesia é coisa distante, cerebral ou adormecida, Adélia responde com panela no fogo, estrela na testa e um bilhete escrito à mão: “A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser”.

CASAMENTO

Há mulheres que dizem:

“Se quiser pescar, pesque.

Mas que limpe os peixes”.

Eu não.

A qualquer hora da noite,

me levanto.

Ajudo a escamar,

abrir,

retalhar

e salgar.

É tão bom —

só a gente,

sozinhos na cozinha.

De vez em quando,

os cotovelos se esbarram.

Ele fala coisas como:

“Este foi difícil”.

“Prateou no ar,

dando rabanadas…”

E faz o gesto

com a mão.

O silêncio

de quando nos vimos

pela primeira vez

atravessa a cozinha

como um rio profundo.

Por fim,

os peixes na travessa.

Vamos dormir.

Coisas prateadas espocam:

somos noivo e noiva.

AMOR FEINHO

Eu quero amor feinho.

Amor que não olha,

não tece teoria,

não filosofa.

Amor de fé.

Magro.

Doido por sexo.

Pai de filhos

quantos haja.

Tudo o que não fala,

faz.

Planta beijo

de três cores

ao redor da casa.

E saudade:

roxa, branca,

dobrada.

Amor feinho não envelhece.

Cuida do essencial.

O que brilha nos olhos

é o que é:

eu sou homem,

você é mulher.

Amor feinho

não tem ilusão.

O que ele tem

é esperança.

Eu quero um amor feinho.

COM LICENÇA POÉTICA

Quando nasci,

um anjo esbelto,

desses que tocam trombeta,

anunciou:

“Vai carregar bandeira”.

Cargo pesado

pra mulher,

essa espécie ainda

envergonhada.

Aceito os subterfúgios

que me cabem,

sem mentir.

Não sou feia

que não possa casar.

Acho o Rio

uma beleza.

Ora sim, ora não,

creio em parto sem dor.

Mas o que sinto,

escrevo.

Cumpro a sina.

Inauguro linhagens,

fundo reinos.

Dor não é amargura.

Minha tristeza

não tem pedigree.

Mas minha vontade de alegria,

sua raiz

vai ao meu mil avô.

Vai ser coxo na vida

é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável.

Eu sou.

MOMENTO

Enquanto eu fiquei alegre,

permaneceram:

um bule azul

com um descascado no bico,

uma garrafa de pimenta

pela metade,

um latido,

e um céu limpidíssimo

com recém-feitas estrelas.

Resistiram em seus lugares,

em seus ofícios,

constituindo o mundo pra mim.

Anteparo

para o que foi um acometimento:

súbito.

É bom ter um corpo

pra rir

e sacudir a cabeça.

A vida é mais tempo alegre

do que triste.

Melhor é ser.

CABEÇA

Quando eu sofria dos nervos,

não passava

debaixo de fio elétrico.

Tinha medo de chuva,

de relâmpago,

nojo de certos bichos

que não falo

pra não ter que lavar a boca

com cinza.

Qualquer casca de fruta

eu apanhava.

Hoje, que sarei,

tenho uma vida e tanto.

Já seguro nos fios

com a chave desligada.

Lembrei de arrumar pra mim

esta capa de plástico.

Dia e noite não tiro.

Até durmo com ela.

Caso chova,

tenho trabalho nenhum.

Casca, mesmo sendo de manga,

eu não intervo.

Quem quiser,

que se cuide.

Abastam as placas de ATENÇÃO!

que eu escrevo

e ponho perto.

Um bispo,

quando tem zelo apostólico,

é uma coisa charmosa.

Não canso de explicar isso

pro pastor

da minha diocese.

Mas ele não entende.

Fica falando:

“Minha filha, minha filha…”

Ele pensa que é Woman’s Lib.

Pensa que a fé tá lá em cima,

e cá embaixo

é mau gosto só.

É ruim, é ruim.

Ninguém entende.

Gritava até parar,

quando eu sofria dos nervos.

NEUROLINGUÍSTICA

Quando ele me disse:

“Ô linda,

pareces uma rainha…”

Fui ao cúmice

do ápice —

mas segurei

meu desmaio.

Aos sessenta anos de idade,

vinte de casta viuvez,

quero estar bem acordada,

caso ele fale

outra vez.

CORRIDINHO

O amor quer abraçar

e não pode.

A multidão em volta,

com seus olhos cediços,

põe caco de vidro

no muro —

para o amor desistir.

O amor usa o correio.

O correio trapaceia.

A carta não chega.

O amor fica sem saber

se é ou não é.

O amor pega o cavalo.

Desembarca do trem.

Chega na porta,

cansado,

de tanto caminhar a pé.

Fala a palavra “açucena”,

pede água,

bebe café.

Dorme na sua presença.

Chupa bala de hortelã.

Tudo manha,

truque,

engenho:

é descuidar —

o amor te pega,

te come,

te molha todo.

Mas água,

o amor não é.

IMPRESSIONISTA

Uma ocasião,

meu pai pintou a casa toda

de alaranjado brilhante.

Por muito tempo,

moramos numa casa —

como ele mesmo dizia:

“constantemente amanhecendo”.

ROÇA

No mesmo prato,

o menino,

o cachorro

e o gato.

Come a infância

do mundo.

ARTEFATO NIPÔNICO

A borboleta pousada —

ou é Deus,

ou é nada.