5 obras de autores latino-americanos que levaram o Nobel da Literatura

Crônica de uma Morte Anunciada (1981), Gabriel García Márquez

Imagine saber que alguém vai morrer, quando, onde e até pelas mãos de quem — e ainda assim, ninguém faz nada para impedir. É com esse paradoxo inquietante que somos lançados nesta narrativa baseada em um crime real, onde o suspense não está no “o quê”, mas no “por que ninguém impediu?”. Em uma cidadezinha onde todos se conhecem e o destino parece circular pelas ruas como um boato teimoso, acompanhamos a contagem regressiva para um assassinato que, desde o início, parece inevitável. Com uma prosa precisa, quase jornalística, mas impregnada de lirismo e ironia, o autor disseca a apatia coletiva, a honra machista e a rotina anestesiante que cega até mesmo diante do óbvio. Os personagens, ao mesmo tempo trágicos e caricatos, nos obrigam a refletir sobre responsabilidade, culpa e omissão — e como às vezes o verdadeiro mistério não está no crime, mas na indiferença. Uma obra curta, mas com impacto de um trovão, que nos faz perguntar: e se fosse eu naquela cidade?