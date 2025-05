5 livros que já ficaram em primeiro lugar na lista dos best sellers do New York Times

Garota Exemplar (2012) — Gillian Flynn

No quinto aniversário de casamento, um homem acorda em sua casa de Missouri e descobre que sua esposa desapareceu sem deixar vestígios, mergulhando-o em desespero e perplexidade enquanto flashes de seu relacionamento conturbado emergem à tona. À medida que as investigações avançam, a polícia e a imprensa passam a encarar o marido como principal suspeito, explorando cada detalhe de sua conduta e ampliando as tensões familiares em manchetes escandalosas. Em paralelo, a narrativa revela, por meio de petulantes relatos em primeira pessoa, a inteligente elaboração de pistas falsas e manipulações sutis que moldam a opinião pública contra ele, transformando suas memórias em armadilhas de suspeita. A alternância de vozes entre o marido e fragmentos do diário da esposa expõe, com precisão cirúrgica, as lacunas de confiança, os ressentimentos não ditos e as motivações obscuras que permeiam o casamento. No diário, são revelados indícios meticulosamente plantados de uma vida perfeita — reservas em restaurantes, fotos sorridentes e declarações amorosas — que contrastam com um plano friamente arquitetado para incriminar o companheiro. Conforme segredos enterrados na rotina suburbana vêm à tona, o leitor se vê enredado em camadas de engano e traição, questionando a própria confiabilidade dos narradores e a linha tênue entre vítima e algoz.