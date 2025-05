As sete big bilionárias

Você sabe dizer quais são as sete empresas de tecnologia mais bilionárias do mundo? Eu sei que sabe, mas eu vou te lembrar. Anota aí: Meta, Google, Apple, Microsoft, Tesla, Amazon e Nvidia. Essa última ninguém sabia — nem eu. Tive que colar. Ela fabrica chips ultra-foderosos.

Essas empresas estão dominando tudo, ficando cada vez mais bilionárias — e nós, mais dependentes delas. E nem adianta tirar onda de revoltadinho, dizendo “Eu vou boicotar essas empresas, elas querem dominar o mundo!”, porque não dá mais. Já é tarde. Já era! A gente não consegue mais fazer nada sem usar algum produto de alguma dessas empresas. Até pra falar mal desses caras a gente depende deles!

Esse texto que você está lendo agora, por exemplo, foi escrito no Word da Microsoft. Vai ser divulgado pelo Facebook da Meta ou pelo Instagram — que é da Meta também — ou pelo Twitter, que agora é do Elon Musk. Certamente será lido em algum celular, que no meu caso é da Apple, mas poderia ser da Samsung, que usa o Android da Google. Para escrever, eu tive que consultar o Google pra descobrir que a sétima empresa era a Nvidia — que, por sinal, deve ter algum chip envolvido nessa parada.

Ah, mas a Amazon não contribuiu para esse texto! Sim, mas ontem mesmo eu comprei um livro na Amazon — que, aliás, está vendendo os meus livros por um preço ridículo. Essas sete empresas são donas das principais redes sociais, que a gente precisa tanto para poder falar mal uns dos outros. Os bilionários estão ligadíssimos na Inteligência Artificial, produzem os computadores e celulares que usamos, e os softwares que esses aparelhos precisam pra funcionar.

Agora o Elon Musk está mandando pra cacete nos States, agarrado ao ovo direito do Trump. Aliás, o Zuckerberg da Meta está agarrado ao outro ovo direito do Trump. Dois ovos direitos? É que o novo presidente americano não tem nada de esquerda.

Então é isso. Não dá pra escapar. A gente não passa mais um dia sem usar algum produto de um dos 7 grandes — ou de todos! Daqui a pouco, até pra sair de casa vamos depender dos 7 Bigs, já que os carros serão autônomos e, é claro, funcionarão com os programas deles. A comida será comprada usando os softwares dos caras. O lazer estará totalmente na mão desses caras. A nossa inteligência será artificial — e adivinha quem é que vai controlar?

E não adianta dizer que está cagando pra esses caras, porque eu aposto que é só uma questão de tempo pra eles interferirem até nas nossas idas ao banheiro!