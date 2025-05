10 livros superestimados que ninguém tem coragem de dizer que são ruins

A Cabeça do Santo (2014), de Socorro Acioli

À morte, a mãe de Samuel lhe faz um último pedido: que ele vá atrás da avó e do pai que nunca conheceu. Ele honra a promessa e parte a pé de Juazeiro do Norte rumo à pequena e quase esquecida cidade de Candeia, enfrentando o calor abrasador do sertão cearense. Ao chegar, encontra refúgio em um lugar insólito: a cabeça oca e gigante de uma estátua inacabada de Santo Antônio, separada do restante do corpo. É ali que começam a surgir acontecimentos ainda mais inusitados — dentro da cabeça do santo, Samuel passa a ouvir um turbilhão de vozes femininas. Logo percebe, atônito, que são orações de mulheres falando sobre amor. Seu primeiro contato em Candeia é com Francisco, um jovem com quem logo cria laços de amizade. Juntos, decidem explorar comercialmente a habilidade de Samuel, promovendo casamentos e outras artimanhas sentimentais. A cidade, antes mergulhada no abandono, aos poucos ressurge, atraindo fiéis de todos os cantos, fascinados pelo dom inexplicável do rapaz. Em meio ao fervor crescente, Samuel ainda se vê encantado por uma voz enigmática, que se sobressai entre tantas outras que ressoam na cabeça da estátua. Acioli tenta discorrer sobre a fé e o misticismo do sertanejo, mas tropeça em clichês que invalidam qualquer reflexão mais profunda.