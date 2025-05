5 livros que venceram o Pulitzer e você ainda não leu

O Retorno (2016), Hisham Matar

Após anos de exílio, um homem retorna à Líbia em busca de respostas sobre o desaparecimento de seu pai, um dissidente político. A narrativa mistura memórias pessoais com a história recente do país, explorando temas como perda, identidade e reconciliação. Com uma prosa lírica e introspectiva, o autor compartilha sua jornada emocional, marcada por esperança e desilusão. A obra oferece uma visão íntima dos impactos do regime de Gaddafi e das cicatrizes deixadas pela repressão. Ao entrelaçar o pessoal e o político, o livro convida à reflexão sobre a importância da memória e da justiça. A escrita sensível e honesta cria uma conexão profunda com o leitor, transmitindo a dor e a resiliência do autor. Uma leitura poderosa que ilumina a luta por verdade e pertencimento em meio a contextos adversos.