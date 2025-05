8 livros que misturam música e ficção

No Ritmo do Amor (2015), Brittainy C. Cherry

Dois jovens com passados dolorosos encontram na música uma forma de cura e conexão. A narrativa explora como a arte pode ser um meio de superar traumas e construir novas identidades. A autora desenvolve personagens profundos e relacionamentos autênticos, utilizando a música como metáfora para os altos e baixos da vida. A história é marcada por momentos de ternura e intensidade, refletindo as complexidades do amor e da redenção. Publicada pela Editora Record, a obra é uma celebração da resiliência humana e do poder transformador da música. É uma leitura que toca o coração, especialmente para aqueles que acreditam na capacidade da arte de curar feridas emocionais. Uma sinfonia literária sobre perda, esperança e o reencontro com a alegria de viver.