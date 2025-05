7 livros com os melhores plot twists da história

O Jogo do Anjo (2008), Carlos Ruiz Zafón

Na Barcelona dos anos 1920, David Martín, um jovem escritor em ascensão, recebe uma proposta tentadora de um misterioso editor: escrever um livro capaz de mudar o destino das pessoas. À medida que mergulha nesse projeto enigmático, David se vê envolto em uma trama de segredos, traições e eventos sobrenaturais. A cidade, com suas ruas sombrias e edifícios góticos, torna-se um personagem à parte, refletindo os dilemas internos do protagonista. Zafón tece uma narrativa rica e atmosférica, onde realidade e fantasia se entrelaçam de maneira magistral. A reviravolta final desafia as percepções do leitor, questionando a natureza da realidade e da ficção. Um romance envolvente que explora os limites da criatividade e da ambição.