7 livros sobre recomeços que vão te ajudar a ter esperança no futuro

Futuro Ancestral (2022), Ailton Krenak

Nesta obra, Ailton Krenak nos convida a repensar nossa relação com o tempo, a natureza e a ancestralidade. Com uma prosa poética e reflexiva, o autor propõe uma reconexão com saberes ancestrais como caminho para um futuro mais sustentável e harmonioso. Ao entrelaçar memórias pessoais com críticas ao modelo de desenvolvimento atual, Krenak desafia o leitor a considerar novas formas de existência que valorizem a coletividade e o respeito ao meio ambiente. É um chamado à ação e à esperança, sugerindo que, ao resgatar conhecimentos do passado, podemos construir um amanhã mais justo e equilibrado. Uma leitura essencial para quem busca inspiração e direção em tempos de incerteza.