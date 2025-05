5 livros que são mais relaxantes que qualquer remédio — e funcionam mesmo

A Boa Sorte (2020) — Rosa Montero

Ele chega a uma cidade pequena, desce do trem com uma pasta na mão e aluga um apartamento diante da linha férrea. Nada parece justificar sua presença ali, nem sua expressão de cansaço contido, nem sua recusa em interagir. Aos poucos, o leitor percebe que há algo que ele tenta esquecer, ou esconder — e que a solidão é menos escolha que necessidade. Do outro lado da história, uma mulher atravessa a vida com generosidade obstinada, cuidando de vizinhos, animais e sonhos interrompidos. O encontro entre essas duas figuras não é marcado por grandes gestos, mas por silêncios compartilhados, gentilezas persistentes e um senso de humanidade quase esquecido. A autora constrói a narrativa com delicadeza firme, explorando os pequenos rituais que tornam a vida habitável: preparar um bolo, ouvir sem pressa, deixar o tempo decantar a dor. A tensão está sempre no subtexto, mas nunca explode — ela dissolve. Em tempos de narrativas frenéticas, esta obra propõe um desacelerar afetivo: um convite a olhar com calma o que sobra depois do trauma, e o que ainda é possível construir a partir dele. Muitos leitores descrevem a sensação de descanso ao final da leitura como algo físico, como se tivessem reaprendido a respirar entre as páginas.