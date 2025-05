Último fim de semana na Netflix: o terror mais insano e divertido dos últimos 10 anos

Gravado ao longo de 35 dias na icônica Casa Loma, um museu que se destaca por sua arquitetura majestosa e histórica em Ontário, Canadá, o filme de terror “Ready or Not” oferece uma experiência cinematográfica intensa e repleta de contrastes, ao fundir habilmente elementos de comédia sombria e terror visceral em um jogo de sobrevivência envolvente. Inspirando-se na história peculiar da família que se tornou proprietária da Hasbro, nas referências simbólicas da religião satanista e na atmosfera enigmática da série clássica “Twilight Zone”, os roteiristas Guy Busick e R. Christopher Murphy, juntamente com os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, concebem uma narrativa onde o macabro encontra o cômico, resultando em uma produção tão imprevisível quanto desconcertante.

A escolha da protagonista passou por um processo inusitado: inicialmente, Margot Robbie foi cogitada para interpretar Grace. Entretanto, por motivos não esclarecidos, a atriz australiana não integrou o elenco, e a personagem acabou sendo vivida por Samara Weaving, cuja semelhança física com Robbie impressiona. Grace é retratada como uma jovem determinada, vinda de um contexto social modesto, que se vê tragicamente inserida no universo da aristocracia decadente ao contrair matrimônio com Alex Le Domas (Mark O’Brien), herdeiro de uma linhagem cujas riquezas provêm de um império consolidado de jogos de tabuleiro. Contudo, por trás da fachada de tradição e nobreza, os Le Domas carregam práticas perturbadoras, enraizadas em rituais antigos e pactos obscuros que conferem ao clã uma atmosfera de mistério e perigo constante.

O enlace matrimonial ocorre na imponente mansão da família, cuja opulência contrasta com a presença inquietante dos membros da dinastia Le Domas. Durante a celebração, Grace, embora apreensiva com os hábitos excêntricos dos anfitriões, se esforça para se integrar ao novo círculo. A surpresa, no entanto, surge quando, após a cerimônia, os recém-casados são informados sobre uma tradição peculiar que determina a participação em um jogo escolhido aleatoriamente. Trata-se de um ritual ancestral cujo propósito alegadamente está ligado ao pacto que garantiu a prosperidade da família. A escolha do jogo se dá por meio de uma antiga caixa de madeira, cuja aparência envelhecida contrasta com o luxo ao redor. Ao retirar o cartão, Grace lê a instrução: “esconde-esconde”. Inicialmente, acredita tratar-se de uma brincadeira infantil, mas logo percebe a gravidade da situação ao testemunhar um assassinato acidental, revelando a natureza mortal da caçada que agora a envolve.