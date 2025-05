5 obras da literatura brasileira para quem não aguenta mais os mesmos nomes

“O Filho Eterno” (2007), Cristovão Tezza

Um escritor enfrenta o nascimento de seu filho com síndrome de Down, desencadeando uma profunda transformação pessoal. A narrativa em primeira pessoa revela as angústias, os preconceitos e, sobretudo, o processo de aceitação e amor incondicional. Com uma prosa honesta e comovente, o autor compartilha uma jornada de autoconhecimento e redenção. A obra transcende o relato pessoal, abordando questões universais sobre paternidade, expectativas e a complexidade das relações humanas. Publicada pela Editora Record, é uma leitura que emociona e inspira, oferecendo uma visão sensível e profunda sobre a experiência de ser pai. Um romance que, ao expor vulnerabilidades, revela a força do amor e da superação. Uma obra essencial para compreender as nuances da condição humana.