10 livros tão impactantes que vão te deixar em silêncio após a última página

O Silêncio da Chuva (1996), Luiz Alfredo Garcia-Roza

Um empresário é encontrado morto em seu carro no centro do Rio de Janeiro, em um aparente suicídio. O inspetor encarregado do caso, porém, suspeita de algo mais complexo. À medida que investiga, descobre uma teia de relações e segredos que envolvem figuras da alta sociedade carioca. A narrativa, rica em detalhes e ambientação, mergulha o leitor no universo urbano e psicológico do protagonista. Com uma escrita refinada, o autor constrói um suspense que cresce a cada página, culminando em um desfecho surpreendente. O final desafia as convenções do gênero policial, oferecendo uma reflexão profunda sobre moralidade e justiça. Uma obra que combina mistério e introspecção de forma magistral.