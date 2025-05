5 clássicos da literatura que ainda desafiam sua inteligência

O Som e a Fúria (1929), William Faulkner

A decadência da família Compson é narrada por múltiplas vozes, cada uma com sua própria perspectiva e estilo narrativo. A primeira seção, contada por Benjy, um homem com deficiência intelectual, apresenta uma narrativa fragmentada e não linear que desafia a compreensão imediata. Faulkner utiliza o fluxo de consciência para explorar as complexidades da mente humana e a subjetividade do tempo. As seções subsequentes, narradas por outros membros da família, oferecem diferentes ângulos e aprofundam a compreensão dos eventos e personagens. A estrutura inovadora e a linguagem densa exigem do leitor uma leitura atenta e interpretativa. “O Som e a Fúria” é uma obra que desafia as convenções narrativas e oferece uma visão profunda das dinâmicas familiares e das tensões sociais do sul dos Estados Unidos. É uma leitura que, embora complexa, recompensa com uma compreensão mais rica da psicologia humana e da arte literária.