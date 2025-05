5 livros que você começa achando que não vai gostar… e termina chorando abraçado ao travesseiro

O Deus das Pequenas Coisas – Arundhati Roy

Em uma pequena cidade no sul da Índia, gêmeos fraternos enfrentam as consequências de eventos traumáticos em sua infância. A narrativa não linear revela segredos familiares, amores proibidos e as rígidas estruturas sociais que moldam suas vidas. Com uma prosa poética e sensorial, a autora constrói um retrato vívido de uma família marcada pela tragédia.Os personagens são complexos e profundamente humanos, lutando contra as expectativas sociais e os próprios desejos. O romance é uma exploração das pequenas coisas que moldam nossas vidas e das grandes forças que as destroem. Uma obra que começa com a inocência da infância e termina com a dolorosa realidade da vida adulta. Um livro que permanece com o leitor muito tempo após a última página.