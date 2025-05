5 plantas que vão espantar a inveja e o mau-olhado da sua casa

Sabe aquele clima estranho que às vezes paira no ar depois da visita de uma certa pessoa? Aquela que entra na sua casa sorrindo, mas o Wi-Fi começa a falhar, o copo cai da mesa sozinho e até a planta que tava linda começa a amarelar? Pois é. Pode ser só coincidência… mas vai que é olho gordo, né? Nessa vida, é melhor garantir proteção com raiz, caule e folha! E não, não precisa contratar um exorcista, a natureza dá conta do recado.

Plantas, além de darem aquele toque Pinterest no seu cantinho, também são conhecidas por mandarem embora aquela energia mais carregada que reunião de segunda-feira. De brinde, algumas ainda ajudam a purificar o ar e deixam a casa com um cheirinho maravilhoso. Isso sem falar que cuidar delas é terapêutico e mais barato que um banho de sal grosso por semana. É tipo um escudo do “The Sims”, mas natural, bonito e que ainda ganha curtida no Instagram.

Então, se você anda sentindo o clima meio pesado, a conta bancária misteriosamente zerada e o sono mais leve que o do Peter Pan, talvez esteja na hora de botar umas verdinhas em ação. E não, não estamos falando de dinheiro, embora quem sabe elas também não atraiam um pouco disso, né? Vem conferir essa lista com 5 plantas que são tipo aqueles amigos bons de energia: cheios de vida, discretamente místicos e sempre prontos pra te proteger.

Espada-de-São-Jorge Muito conhecida por sua resistência, a Espada-de-São-Jorge é considerada uma planta de proteção espiritual. Originária da África, ela é usada em diversas culturas como uma barreira contra energias negativas. Seu formato em lâmina remete à ideia de corte — simbolicamente, corta inveja, mau-olhado e até pensamentos ruins. É comum vê-la na entrada das casas, servindo como uma espécie de “porteiro energético”. Além disso, ela não exige muitos cuidados e sobrevive até em ambientes com pouca luz. Ideal para quem quer proteção sem complicação.

Arruda A arruda tem cheiro forte, aparência discreta e fama poderosa. Por séculos, ela tem sido usada em rituais de limpeza e proteção, sendo considerada capaz de absorver energias negativas. Muitas pessoas a mantêm perto da porta de entrada ou em vasos pendurados, acreditando que ela repele o mau-olhado antes que ele atravesse a soleira. É uma planta que demanda luz e atenção, mas em troca, entrega um escudo invisível contra a negatividade. E se a arruda começar a secar de repente, tem gente que garante: é porque já te livrou de coisa ruim.

Manjericão Além de deixar o molho do macarrão mais gostoso, o manjericão é associado à purificação e ao equilíbrio energético. Em muitas tradições, acredita-se que ele atrai prosperidade e repele más vibrações. Suas folhas exalam um aroma forte e agradável, que também ajuda a relaxar e melhorar o humor. Por isso, é uma ótima planta para ter na cozinha ou em lugares de convívio. Só precisa de sol e regas frequentes para se manter saudável. Serve tanto como tempero quanto como talismã natural contra a inveja.

Comigo-ninguém-pode Apesar do nome meio agressivo, essa planta é muito popular justamente por sua fama de afastar inveja e proteger o ambiente. É tóxica, então precisa ser mantida longe de crianças e animais, mas o visual imponente compensa o cuidado. É usada há muito tempo em crenças populares como uma espécie de guardiã energética. Acredita-se que ela neutraliza vibrações ruins e fortalece o ambiente emocional da casa. Gosta de meia-sombra e não precisa de rega constante. É tipo aquele amigo de poucas palavras, mas que tá sempre do seu lado.