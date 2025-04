Os 3 filmes mais tristes da Netflix para chorar até encharcar o travesseiro

À Procura da Felicidade (2006), direção de Gabriele Muccino

Zade Rosenthal / Columbia Pictures

Will Smith, em modo “vou pegar esse Oscar nem que seja no grito”, interpreta Chris Gardner, um pai solo que tenta sobreviver com o filho num mundo onde tudo parece programado para dar errado. Desemprego, despejo, perrengue atrás de perrengue — e o garoto no meio disso tudo, com um olhar tão puro que só piora o impacto emocional. É a clássica história do “acredite em seus sonhos”, mas contada de um jeito tão doloroso que você vai começar a chorar ainda nos créditos iniciais. Spoiler emocional: a cena do banheiro público vai te destruir. De novo.