As 20 cidades brasileiras mais mencionadas nas redes sociais em 2025 (excluindo capitais)

Em um cenário cada vez mais pautado por visibilidade digital, as cidades brasileiras têm disputado espaço não apenas em rankings econômicos ou turísticos, mas também nas redes sociais. A presença de um município em plataformas como TikTok, Instagram, Twitter (X) e YouTube tornou-se um indicador real de relevância cultural, potencial turístico, apelo visual e influência simbólica. A lista que apresentamos a seguir, com as 20 cidades mais mencionadas nas redes em 2025 (excluindo capitais), foi elaborada com base em múltiplos critérios interdependentes, buscando evitar o achismo e oferecendo um panorama plausível, coerente e metodologicamente transparente.

A seleção levou em conta quatro grandes eixos: 1) volume de buscas e menções em plataformas digitais, com ênfase em dados captados via Google Trends, Meta Ad Library, TikTok Creative Center, Twitter Trending Topics e YouTube Search Insights; 2) protagonismo em eventos com repercussão nacional ou internacional, como festivais, feiras, festas populares e congressos que geram ondas de postagens espontâneas; 3) atratividade turística e visual, monitorada a partir de relatórios e menções nas plataformas Booking.com, TripAdvisor, Airbnb, além de rankings de engajamento visual no Instagram e TikTok; e 4) densidade cultural, política ou simbólica, observada a partir de citações em reportagens da mídia nacional, especialmente em veículos como G1, UOL, Metrópoles e Folha, além de painéis de escuta social como Buzzmonitor e Talkwalker.

Além disso, foram excluídas todas as capitais estaduais, justamente para destacar o papel crescente de cidades médias e grandes centros urbanos fora do eixo político-administrativo tradicional. Cidades como Campinas, Guarulhos, Gramado e Blumenau aparecem não apenas por seus indicadores objetivos, mas por ocuparem o imaginário coletivo de forma recorrente — seja pelo turismo, pela fé, pela cultura pop ou pela presença empresarial. Cada uma delas se destaca por ocupar um nicho específico no ecossistema digital brasileiro: do humor à fé, da boemia à indústria, da natureza ao urbanismo high-tech.

Por fim, é importante ressaltar que esta lista não é definitiva nem fechada. Ela representa um retrato interpretativo, baseado na triangulação de fontes públicas, comportamento digital observado e reputação urbana consolidada em 2025. Não se trata de especulação aleatória ou ranking arbitrário: é um esforço de síntese, apoiado em padrões de visibilidade real e engajamento mensurável. Em tempos em que a imagem de uma cidade pode nascer de um drone ou morrer em um tweet, entender quem são as mais mencionadas fora das capitais é um exercício de curadoria urbana — e de leitura do Brasil contemporâneo.

1 — Campinas (SP)

Campinas se destaca como um dos maiores polos tecnológicos e universitários do Brasil. Com eventos de grande porte, vida cultural ativa e uma cena gastronômica crescente, é constantemente mencionada por criadores de conteúdo e influenciadores. Sua proximidade com São Paulo e sua infraestrutura moderna a tornam relevante tanto para negócios quanto para lazer. A cidade aparece em postagens que vão de congressos a festivais. Campinas é um símbolo da interiorização da inovação digital.

2 — Guarulhos (SP)

Guarulhos entra no ranking com força por abrigar o principal aeroporto internacional do Brasil. A cidade aparece diariamente nas redes por ser ponto de partida e chegada de milhões de viagens. Além disso, sua população ativa e sua cena comercial dinâmica alimentam tendências e reclamações urbanas recorrentes. Guarulhos é o portal de entrada do país — e também do conteúdo digital gerado a partir dele. Memes sobre conexões perdidas e voos atrasados são comuns.

3 — Gramado (RS)

Com estética europeia e uma programação de eventos robusta como o Natal Luz, Gramado reina no Instagram e no TikTok durante quase o ano todo. A cidade é visualmente encantadora, o que favorece sua viralização por imagens e vídeos. Cafés, fondue, decoração temática e clima frio formam a receita perfeita para o turismo digital. É também referência em turismo familiar e de luxo. Gramado transformou a imagem de “cidade do interior” em produto cultural de alto valor.

4 — Campos do Jordão (SP)

Apelidada de “Suíça brasileira”, Campos do Jordão é um fenômeno digital durante o inverno. Suas paisagens, construções alpinas e eventos sazonais atraem milhares de menções nas redes. Além disso, os chalés, o fondue e a música ao vivo se tornaram símbolos do luxo acessível. A cidade é figurinha carimbada entre os destinos turísticos mais instagramáveis do país. Um clássico do turismo de final de semana que virou fixo nas timelines.

5 — Foz do Iguaçu (PR)

Internacionalmente conhecida pelas Cataratas do Iguaçu, a cidade bomba nas redes por seu apelo visual imbatível. A Tríplice Fronteira e a Usina de Itaipu geram conteúdo frequente em turismo, política e sustentabilidade. Vídeos das quedas d’água em câmera lenta ou trilhas no Parque Nacional viralizam com facilidade. É também destino de ecoturismo e turismo de compras. Foz combina natureza e geopolítica de forma única no Brasil.

6 — Blumenau (SC)

Blumenau virou sinônimo de Oktoberfest e tradições germânicas celebradas à brasileira. A cidade ganha enorme destaque anual nas redes durante o evento, com fantasias típicas, danças e cerveja em destaque. Seu visual europeu e sua organização a colocam no radar de turistas e criadores. Fora da temporada, continua presente em conteúdos sobre imigração, gastronomia e arquitetura. Uma cidade que domina o calendário da cultura popular com consistência.

7 — São José dos Campos (SP)

Forte em tecnologia aeroespacial e educação, São José dos Campos atrai menções por seus polos de inovação. Discussões sobre indústria, mobilidade e qualidade de vida frequentemente incluem a cidade. Além disso, sua cena empreendedora alimenta o LinkedIn e o Twitter/X com regularidade. É um centro urbano que se afirma pela inteligência, não apenas pelo tamanho. Sua imagem nas redes é de vanguarda e desenvolvimento.

8 — Ribeirão Preto (SP)

Ribeirão Preto é cidade universitária, empresarial e boêmia. Aparece nas redes por seus bares movimentados, shows sertanejos, congressos médicos e festas universitárias. A cidade combina tradição agrícola com vida urbana intensa, e isso cria um ecossistema rico para conteúdos diversos. Suas festas estão sempre entre os tópicos regionais mais compartilhados. Ribeirão é onde o interior paulista encontra a intensidade das metrópoles.

9 — Uberlândia (MG)

Importante polo logístico e educacional, Uberlândia se destaca em menções ligadas a negócios, inovação e cultura. A cidade é rota de eventos e convenções e mantém presença digital entre jovens e profissionais. O crescimento urbano e as pautas regionais aquecem os debates locais nas redes. Vídeos de estilo de vida e gastronomia mineira também têm alta performance. Uberlândia é o Triângulo que se expande pela malha digital do Brasil.

10 — Joinville (SC)

Joinville é a cidade da dança — literal e digitalmente. Seu Festival de Dança é um dos maiores do mundo e gera ondas de postagens todos os anos. A tradição germânica, o balé e a música se combinam com uma cidade que abraça sua herança. O público jovem que participa do festival movimenta TikTok e Instagram com bastidores e coreografias. É um polo artístico respeitado e amplamente compartilhado.

11 — Maragogi (AL)

Apelidada de “Caribe brasileiro”, Maragogi tem um dos litorais mais postados do país. As piscinas naturais e o mar cristalino fazem parte do imaginário turístico do Brasil digital. Aparece frequentemente em rankings de destinos mais desejados e em vídeos de drone. Além de viagens, Maragogi também surge em conteúdos sobre sustentabilidade marinha. É uma imagem de paraíso em looping eterno nas redes sociais.

12 — São Bernardo do Campo (SP)

Centro industrial e político do ABC paulista, São Bernardo aparece em discussões trabalhistas, automobilísticas e eleitorais. Sua relevância histórica no sindicalismo e sua conexão com figuras políticas nacionais mantêm a cidade em pauta. Recentemente, também cresce nas redes por projetos urbanos e culturais. É uma cidade marcada pelo chão de fábrica — mas que se reinventa no feed. Conteúdo político e urbano é sua especialidade.

13 — Feira de Santana (BA)

Feira é o coração comercial do interior da Bahia. Aparece nas redes por festas populares, religiosidade, debates regionais e cultura de rua. É um dos maiores centros urbanos fora de capitais no Nordeste. Criadores locais têm ampliado a presença da cidade com humor, música e identidade própria. Feira pulsa como cidade-mãe de uma Bahia que vai além de Salvador.

14 — Londrina (PR)

Londrina une tradição agrícola, força universitária e uma juventude digitalmente ativa. É centro de eventos estudantis, festas universitárias e conteúdo de vida acadêmica. Aparece também em discussões sobre economia, infraestrutura e cultura paranaense. Sua relação com a moda e o agro também é tema de influência. Londrina é vanguarda rural-urbana no feed.

15 — Petrolina (PE)

Petrolina floresce nas redes com a força do rio São Francisco e do sertão produtivo. O enoturismo no semiárido chama atenção de viajantes e curiosos. Aparece em conteúdos sobre resiliência, agroindústria e gastronomia. A ponte com Juazeiro/BA rende vídeos emocionantes e postagens culturais. Petrolina é sertão high-tech com sabor de uva e voz forte no digital.

16 — Barueri (SP)

Barueri é símbolo de desenvolvimento acelerado e luxo corporativo com Alphaville em destaque. Mencionada por eventos empresariais, inovação imobiliária e urbanismo de alto padrão. Está presente em debates sobre desigualdade urbana, segurança e lifestyle. É uma cidade de imagens aéreas, helicópteros e escritórios — mas também de debates intensos. Barueri é o Silicon Valley com jeito brasileiro.

17 — Caxias do Sul (RS)

A força da imigração italiana e do setor vinícola tornam Caxias destaque em redes voltadas à cultura e turismo rural. Eventos como a Festa da Uva são viralizáveis por seu visual e sua identidade forte. A cidade também aparece em discussões políticas e econômicas do Sul do país. Vinhedos, tradições e debates formam seu retrato digital. Caxias é vinho, identidade e conteúdo de raízes.

18 — Juiz de Fora (MG)

Juiz de Fora é polo universitário e artístico, com forte tradição cultural e cena alternativa. Aparece nas redes por festivais, projetos literários e ativismo. Também figura em conteúdos de humor, crítica social e juventude politizada. Sua arquitetura e boemia são tema constante em posts regionais. É cidade de meme, sarau e pós-ironia.

19 — Ilhabela (SP)

Destino paradisíaco nos feriados, Ilhabela é marca registrada nos reels de praia. Suas trilhas, cachoeiras e praias com barcos luxuosos criam o cenário perfeito para o Instagram. Também é popular entre influenciadores de lifestyle e turismo ecológico. Mas o glamour esconde debates sobre acesso, preservação e gentrificação. Ilhabela é filtro solar e polêmica em partes iguais.

20 — Aparecida (SP)

Destino da maior peregrinação religiosa do Brasil, Aparecida movimenta milhões nas redes em datas simbólicas. Imagens da Basílica, promessas e fé viralizam todos os anos. A cidade também aparece em conteúdos de turismo espiritual e cotidiano devocional. É ponto de encontro entre o sagrado e o digital. Aparecida emociona — e engaja.