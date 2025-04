Os 8 romances mais premiados do século 21

As Desventuras de Arthur Less (2017) — Andrew Sean Greer

Arthur Less é um escritor fracassado prestes a completar 50 anos. Quando seu ex-namorado anuncia o casamento com outro homem, ele foge — literalmente — embarcando em uma turnê literária ao redor do mundo. Em cidades como Berlim, Kyoto, Paris e Marrakesh, vive situações cômicas e constrangedoras. É uma comédia romântica melancólica sobre envelhecer, amar e falhar. Greer trata temas profundos com leveza e inteligência. A autoironia do protagonista é um escudo contra o vazio existencial. Entre encontros malucos e gafes literárias, Arthur descobre o valor do amor-próprio. O tom é entre Woody Allen e Proust. Vencedor do Pulitzer, é uma joia contemporânea de humor e ternura.