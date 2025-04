7 séries medievais perfeitas para maratonar

Sabe aqueles dias em que a única batalha que você quer enfrentar é a da sua pipoca contra o micro-ondas? Pois é, nada melhor do que mergulhar num universo medieval pra fugir um pouco da rotina moderna de boletos, reuniões no Zoom e gatos andando em cima do teclado. Porque, sejamos sinceros, trocar o barulho do trânsito por espadas tilintando e dragões rugindo soa como um upgrade de vida. E se você é do tipo que gosta de tramas cheias de intrigas, castelos sombrios, profecias esquisitas e personagens que vivem dizendo coisas enigmáticas olhando pro nada, vem comigo. Essa lista é pra você. Vista seu manto, prepare o cálice (vale vinho, suco ou chá gelado mesmo) e entre no clima. A era medieval te espera com mais reviravoltas que última temporada de reality show.

Vamos combinar: séries medievais têm um poder quase mágico de te fazer esquecer que tem louça na pia e roupa no varal. E o mais curioso é que, mesmo quando a história é fictícia, o sofrimento é tão real que dá vontade de mandar um “força, guerreiro” pros personagens. Tem sangue, tem glória, tem romance proibido e, claro, sempre alguém morrendo de forma muito criativa logo depois de fazer planos para o futuro — nunca aprendem. Mas calma, nem tudo é trevas. Também tem personagens carismáticos, cenários que são um tapa na cara de tão lindos e momentos épicos dignos de replay. O segredo é saber escolher as melhores, e é exatamente pra isso que você está aqui. Porque ninguém merece investir 10 horas numa série que parece encenação de feira escolar.

Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa: a lista. A Revista Bula selecionou sete séries que vão do caos das guerras sangrentas à mística de terras encantadas, todas com potencial alto de “só mais um episódio e eu juro que paro”. Algumas são superproduções que você provavelmente já ouviu falar, outras são joias escondidas que merecem sua atenção e o seu coração. O critério aqui foi simples: se tem espada, traição, trono e pelo menos um monge misterioso, tá valendo. Então ajeita a almofada, silencia o celular e prepara-se para maratonar como um verdadeiro senhor feudal em seu castelo (ou como alguém de pijama no sofá mesmo, tanto faz). Bora?

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (2022–), Patrick McKay e John D. Payne — Prime Video Divulgação / Amazon Studios Ambientada milhares de anos antes dos eventos de “O Senhor dos Anéis”, a série explora a ascensão de Sauron e a criação dos anéis de poder. A trama acompanha a elfa Galadriel em sua busca por sinais do retorno do mal à Terra-média. Paralelamente, povos diversos — elfos, humanos, anões e pés-peludos — enfrentam tensões e ameaças crescentes. A série desenvolve a queda de Númenor e a fundação de Mordor. Os episódios intercalam política, guerra e descobertas mágicas. Com produção ambiciosa, a narrativa mistura mitologia rica e visual deslumbrante. Um mergulho nos eventos que moldaram o universo de Tolkien.

Cursed: A Lenda do Lago (2020), Frank Miller e Tom Wheeler — Netflix Divulgação / Netflix Recontando a lenda arturiana sob o ponto de vista de Nimue, a Dama do Lago, a série traz uma releitura mais sombria e feminista da história do Rei Arthur. A jovem protagonista descobre possuir poderes mágicos e parte em uma jornada para proteger seu povo e entregar uma espada sagrada a um mago chamado Merlin. A série mistura fantasia, misticismo e luta contra opressão. O visual é estilizado, com cenários fantásticos e efeitos especiais destacados. A narrativa prioriza o empoderamento feminino e os conflitos com a Igreja. Uma abordagem moderna para um mito ancestral.



The Witcher (2019–), Lauren Schmidt Hissrich — Netflix Divulgação / Netflix A série acompanha Geralt de Rívia, um caçador de monstros geneticamente modificado que percorre o continente aceitando missões em troca de pagamento. Em meio ao caos político, ele cruza os caminhos da feiticeira Yennefer e da jovem princesa Ciri, cujos destinos estão misteriosamente ligados ao seu. A trama transita entre magia, guerra e mutações, apresentando diferentes linhas temporais. Baseada na saga literária de Andrzej Sapkowski, combina fantasia sombria e dilemas morais. Os episódios trazem batalhas intensas, criaturas místicas e tensão constante. Uma jornada épica em um mundo brutal e encantado.

A Descoberta das Bruxas (2018–2022), Kate Brooke — Netflix Divulgação / Bad Wolf Diana Bishop, uma historiadora e bruxa relutante, encontra um manuscrito mágico perdido na Biblioteca Bodleian de Oxford. A descoberta desperta o interesse de criaturas sobrenaturais e a coloca no centro de uma antiga disputa entre bruxas, vampiros e demônios. Ela se une ao misterioso Matthew Clairmont, um vampiro geneticista, e juntos enfrentam ameaças enquanto investigam suas origens. A série mescla romance, suspense e elementos históricos. A ambientação passa por universidades, castelos e laboratórios científicos. A trama desenvolve um universo oculto dentro do mundo moderno. Baseada na trilogia “All Souls”, de Deborah Harkness.

The Last Kingdom (2015–2022), Stephen Butchard — Netflix Divulgação / Netflix Ambientada na Inglaterra do século 9, a série acompanha Uhtred, um guerreiro saxão criado por vikings, que se vê dividido entre duas culturas em conflito. Enquanto tenta reivindicar suas terras de nascimento, ele precisa escolher entre sua origem e os laços criados com os invasores. A trama mescla fatos históricos com ficção e destaca o processo de unificação dos reinos ingleses. A ação é constante, com batalhas bem coreografadas e dilemas morais fortes. Uhtred é um protagonista complexo, que lida com fé, lealdade e identidade em meio à guerra. A série é baseada nos livros de Bernard Cornwell. Um drama histórico com ritmo acelerado e narrativa envolvente.



Marco Polo (2014–2016), John Fusco — Netflix Divulgação / Netflix A série acompanha o jovem explorador veneziano Marco Polo em sua jornada pela Ásia do século 13, principalmente na corte do imperador mongol Kublai Khan. A trama foca nos choques culturais, jogos de poder e batalhas que o personagem presencia e participa. Com cenários grandiosos e figurinos detalhados, a produção investe no exotismo e nas intrigas palacianas. A série combina aventura, drama histórico e artes marciais. Mesmo com liberdade criativa, há referências históricas importantes. As relações entre Oriente e Ocidente são um dos eixos centrais da narrativa. Uma imersão visual e política no império mongol.