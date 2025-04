5 perfumes nacionais melhores que os importados

Tem coisa que brasileiro faz melhor que gringo, sim. E não, não estamos falando só de pão de queijo, meme ou jeitinho pra caber mais três malas na franquia de bagagem. Estamos falando de perfumes. Isso mesmo: aqueles frascos lindos que a gente cheira na loja, olha o preço, chora em silêncio e depois descobre que tem um nacional que custa um terço e entrega três vezes mais elogios. Já passou da hora de parar de subestimar os cheirinhos da terrinha e dar uma chance pro talento aromático tupiniquim.

Porque, sejamos sinceros, quantas vezes você já borrifou aquele perfume importado caríssimo e ouviu um “nossa, que cheiro de tia rica indo pra igreja”? Enquanto isso, o nacional, aquele que você quase não deu bola, fez alguém parar no meio do corredor do mercado só pra perguntar o nome. A verdade é que o Brasil não brinca em serviço quando o assunto é perfume. A indústria nacional tá numa fase tipo “braba”, com tecnologia de ponta, matérias-primas de qualidade e um faro afiado pro que realmente funciona na pele do brasileiro.

E sim, a gente sabe que tem um glamour em dizer que tá usando um perfume francês com nome que parece uma senha de Wi-Fi — mas perfume bom mesmo é aquele que fixa, projeta e arranca elogio de desconhecido. A gente quer performance, não só status. Então, chega de pagar em euro o que dá pra pagar em real com dignidade e cheiro de milhões. A seguir, cinco perfumes nacionais que não só batem de frente com os importados como, em muitos casos, ultrapassam sem nem pedir desculpa.

Essencial Oud, Natura Inspirado na madeira de oud, um dos ingredientes mais luxuosos da perfumaria mundial, o Essencial Oud mistura esse elemento raro com notas quentes de especiarias e um fundo ambarado. É um perfume marcante, intenso e sofisticado, ideal para noites frias ou eventos em que se quer presença. A fragrância combina bem com quem busca impacto sem exagero. Apesar do preço acessível, tem uma performance comparável à de perfumes internacionais de alto padrão. A fixação é longa e a projeção, poderosa. Um nacional de respeito.

Malbec Noir, O Boticário Uma variação mais envolvente do clássico Malbec, o Noir traz uma combinação de notas frutadas escuras, âmbar e madeiras nobres. É um perfume masculino com pegada sedutora, ideal para encontros ou ocasiões especiais. O destaque vai para o equilíbrio entre o doce e o amadeirado, sem pesar demais. Ele tem uma boa fixação e uma projeção que garante elogios ao longo do dia. É comum ser confundido com perfumes importados caros. Ótima opção para quem quer sofisticação com preço justo.

Fatal Rouge, WePink Com uma proposta ousada e contemporânea, Fatal Rouge é um perfume feminino que aposta na sensualidade das frutas vermelhas combinadas com notas florais sofisticadas. A fragrância se abre com acordes doces e vibrantes, evolui para um coração floral intenso e se fixa com uma base quente de âmbar e madeiras. É marcante, envolvente e ideal para quem gosta de perfumes impactantes. A performance é elogiada pela boa fixação e projeção moderada. Criado com apelo jovem e moderno, o perfume reflete a personalidade expansiva de sua idealizadora. Um nacional que se destaca no segmento de alta perfumaria acessível.

Eudora Eau de Parfum, Eudora Lançado como a assinatura olfativa da marca, o Eudora Eau de Parfum combina notas orientais e florais de forma envolvente. A fragrância abre com um toque de ameixa suculenta, passa por um coração de flores elegantes como a rosa e o jasmim, e se fixa com patchouli e baunilha, criando uma base quente e sofisticada. É um perfume marcante, ideal para eventos noturnos ou ocasiões especiais. Sua performance é elogiada pela ótima fixação e projeção duradoura. Com visual luxuoso e aroma impactante, é considerado o melhor da marca por muitos. Um nacional com cheiro de grife.