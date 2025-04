10 livros para presentear alguém que você ama

A Casa dos Espíritos (1982), Isabel Allende

A saga da família Trueba atravessa gerações no Chile, misturando realismo mágico, política e dramas pessoais. Clara, com seus dons sobrenaturais, e Esteban, com seu temperamento impetuoso, moldam o destino da família. A história costura amores, perdas, vinganças e reconciliações ao longo de décadas. Isabel Allende constrói personagens complexos em uma narrativa rica em emoção e história. O livro aborda também as transformações sociais do país ao fundo. Uma epopeia vibrante sobre memória, identidade e amor em tempos difíceis.