10 frases de Dostoiévski para levar para a vida

Se a vida às vezes parece um roteiro escrito por um roteirista bêbado, Dostoiévski foi aquele autor que entendeu o caos e ainda colocou uma trilha sonora dramática por cima. Vamos combinar: tem dias que a gente se sente um personagem de “Crime e Castigo”, pensando se deve levantar da cama ou simplesmente fingir que a segunda-feira não existe. E é aí que entra a genialidade de Dostô: ele sabia transformar o drama humano em frases que parecem memes filosóficos. Só faltava mesmo colocar um “chora mais” no final de cada capítulo.

A graça é que, mesmo escrevendo no século 19, Dostoiévski falava de angústias tão atuais que às vezes parece que ele tava no grupo de WhatsApp reclamando da vida. Sabe aquele sentimento de “não sei se quero mudar de vida ou só de planeta”? Então, ele já tinha sacado tudo isso há mais de 150 anos. E melhor: sem precisar de terapia online ou café de R$ 18. Cada frase dele é tipo aquele tweet que você lê e pensa: “nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas agora minha vida faz ainda menos sentido”. E seguimos.

Então, se você tá buscando sabedoria existencial, conselhos involuntários ou apenas umas frases para parecer mais inteligente no Instagram, chegou no lugar certo. A Revista Bula separou aqui 10 frases de Dostoiévski que não apenas atravessaram séculos, mas que poderiam facilmente ser legendas de memes hoje em dia. Vale salvar, tatuar, bordar numa almofada ou simplesmente jogar no grupo da família pra parecer culto antes de mandar o sticker do cachorro chorando. Bora lá:

“O segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive.”

Crime e Castigo (1866)

“A dor e o sofrimento são sempre inevitáveis para uma inteligência grande e um coração profundo.”

Crime e Castigo (1866)

“O homem é infeliz porque não sabe que é feliz.”

O Idiota (1869)

“O melhor modo de se conhecer um homem é observá-lo quando ele está rindo.”

O Demônio (1872)

“Tomar consciência de sua própria insignificância é o primeiro passo para se tornar alguém realmente grande.”

Memórias do Subsolo (1864)

“A mentira é o único privilégio do homem sobre todos os outros organismos.”

Memórias do Subsolo (1864)

“Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência.”

Os Irmãos Karamázov (1880)

“Nada é mais fácil do que condenar o malfeitor; nada é mais difícil do que compreendê-lo.”

Os Irmãos Karamázov (1880)

“Aceitar o sofrimento e cumpri-lo é a única maneira de escapar dele.”

O Idiota (1869)

“A beleza salvará o mundo.”

O Idiota (1869)