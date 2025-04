Desafio — se você lembra de 15 itens dessa lista, parabéns: você é um sobrevivente dos anos 90!

Ah, os anos 90! Uma década marcada por pochetes coloridas, fitas VHS, discmans que pulavam trechos das músicas quando você se mexia e tardes inteiras passadas em frente à televisão comendo bolacha Passatempo e tomando Pitchulla. Era um tempo em que a internet fazia barulho para conectar, celulares pareciam tijolos e as crianças tinham que rebobinar as fitas com os dedos antes de devolver na locadora e assoprar a fita para rodar no videogame.

Se você viveu essa era gloriosa (e talvez um pouco bizarra), provavelmente guarda memórias que hoje parecem saídas de um portal para outra dimensão. Os anos 90 foram um verdadeiro laboratório de referências duvidosas, mas inesquecíveis: desde programas de TV infantis até brinquedos que exigiam responsabilidade emocional digna de um adulto (alô, Tamagotchi!). E se você ainda lembra da primeira vez que usou um e-mail do BOL, conversou pelo ICQ ou baixou músicas no Napster, parabéns — você sobreviveu a uma época selvagem e maravilhosa.

Mas será que você é mesmo um sobrevivente legítimo dos anos 90? Chegou a hora de descobrir. Responda ao checklist abaixo e marque cada item que você se lembra de ter vivido. Quando chegar no final, conte quantos pontos marcou e qual o seu nível de veterania. Spoiler: se você cantarolou “Pegasus Fantasy” enquanto lia isso, já começou bem.

Vamos à lista!

1. Teve ou cuidou de um Tamagotchi (e ficou de luto quando ele “morreu”).

2. Assistia TV Colosso antes de ir para a escola.

3. Sabia cantar a abertura dos Cavaleiros do Zodíaco (mesmo sem entender o que era “Pegasus Fantasy”).

4. Rebobinava as fitas VHS com uma caneta Bic (ou com o próprio videocassete, se tivesse paciência).

5. Usou roupas com estampa de personagens da Disney, Looney Tunes ou da Xuxa.

6. Fez coleção de Tazos e brigou com alguém por um especial do Pokémon.

7. Assistia ao “Disney CRUJ” e esperava o “Hora do Recreio”.

8. Teve um walkman ou discman (e andava com um estojo de CDs na mochila).

9. Jogou Super Nintendo, Mega Drive ou Playstation 1 com os amigos.

10. Usava fichas telefônicas (ou cartão de orelhão) para ligar para alguém.

11. Trocava bilhetes na escola em folhas de caderno decoradas.

12. Dançou É o Tchan, Sandy & Junior ou Chiquititas em festinhas de aniversário.

13. Mandava cartas para programas de TV ou revistas como a Capricho ou a Recreio.

14. Assistia “Castelo Rá-Tim-Bum” e achava que o Mau era assustador.

15. Falava “tipo assim”, “beleza pura” e “topa tudo por dinheiro”.

16. Sabia o nome completo das Spice Girls ou Backstreet Boys.

17. Teve um patinete ou usou tênis com rodinha (sim, existiam antes dos Heelys).

18. Jogava “Paciência” ou “Campo Minado” no computador da escola.

19. Ficava vidrado em “Arquivo X”, “Barrados no Baile” ou “Malhação” (nas temporadas originais!).

20. Comprava CD pirata na feira ou gravava músicas direto da rádio com fita cassete.

21. Usava mochila da Company, Pacific ou daquelas com várias pochetes.

22. Escrevia no diário trancado com cadeado e usava caneta com cheirinho.

23. Tinha medo do “Você Decide”, do “Linha Direta” ou da abertura do “Fantástico”.

24. Colecionava adesivos ou papéis de carta em pastas com plástico.

25. Decorou alguma vez o número da Tele-Sena ou do Disque Amizade.

26. Imprimiu trabalhos da escola em papel com margem furada (aquele contínuo, lembra?).

27. Jogou “Elifoot”, “Doom”, “The Sims” ou “Age of Empires” no computador da lan house.

28. Teve ou quis muito um Game Boy (mesmo que fosse o falsificado).

29. Sabia todas as palavras de “Digimon” ou “Dragon Ball Z” de cor.

30. Participou de alguma “corrente” por e-mail prometendo sorte ou azar.

Resultado: Confira seu nível de veterania!

De 0 a 10 itens marcados: Você talvez seja um visitante curioso nessa década. Provavelmente nasceu nos anos 90, mas só pegou o finzinho. Ainda dá tempo de aprender: vá assistir TV Colosso no YouTube!

De 11 a 15 itens marcados: Quase lá! Você viveu os anos 90, mas talvez tenha passado por eles sem aproveitar todos os hits. Era mais observador do que protagonista. Ainda assim, sua carteirinha está quase carimbada.

De 16 a 25 itens marcados: Parabéns, você é um verdadeiro sobrevivente da geração VHS! Viveu intensamente a cultura da década, usou pochete com orgulho e provavelmente ainda tem um CD da Rouge guardado em algum lugar.

Mais de 25 itens marcados: VOCÊ É UM VETERANO OFICIAL DOS ANOS 90! Sua alma ainda dança ao som de É o Tchan, e você provavelmente já deu play e rec em fita cassete ao mesmo tempo para gravar o hit da rádio. Respeito máximo!

Se você se divertiu com esse desafio, compartilhe com seus amigos e veja quem realmente merece o troféu de “Sobrevivente dos Anos 90”. Porque, convenhamos, não era só uma década — era um estilo de vida.

E aí? Quantos itens você marcou?