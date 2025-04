40 anos sem Cora Coralina: 5 poemas que provam por que ela nunca foi embora de verdade

Há exatamente quatro décadas, o Brasil se despedia de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a mulher por trás de uma das vozes mais genuínas e intocáveis da literatura nacional. Mas a morte de Cora Coralina, ocorrida em 10 de abril de 1985, não representou um adeus — foi, no máximo, uma mudança de endereço. De lá pra cá, ela se instalou de vez no imaginário afetivo do país, na fala popular das cidades antigas, nas paredes descascadas do interior, nas mãos calejadas das mulheres que ainda estendem roupas em varais improvisados. Cora não morreu: ela germinou.

Porque o que essa poeta goiana construiu não foi apenas uma obra — foi uma herança telúrica, uma casa aberta dentro da linguagem. Seus versos atravessam os anos com a força de uma lavadeira que madruga e a doçura de um pão de milho recém-assado. Cora nunca precisou de artifícios. Escreveu como viveu: com simplicidade radical, afeto profundo e sabedoria implacável. Foi grande sem nunca ser grandiosa. Foi literatura, mas também foi lenha acesa, cheiro de mato, oração sussurrada, caderno de contas, calo na mão.

Ela não frequentou as cátedras da Academia, mas entrou de chinelos na alma do povo. Cora Coralina não é apenas lembrada — é lida, repetida, encenada, ensinada e, sobretudo, sentida. E quanto mais o tempo passa, mais se confirma o que já parecia óbvio: a poeta de Goiás escreveu sobre coisas que não envelhecem. Seus temas são persistentes como as raízes que racham as pedras: maternidade, trabalho, pobreza, fé, resistência e o poder subversivo das pequenas coisas.

Nesta homenagem pelos 40 anos de sua partida, a Revista Bula selecionou cinco poemas que comprovam, sem precisar de nenhuma nota de rodapé, por que Cora Coralina permanece tão presente. São versos que resistem à erosão do tempo, que ainda têm cheiro, textura e temperatura. Versos que continuam a conversar com o Brasil real — aquele que vive à margem dos holofotes, mas no centro da vida.

Cora está viva onde sempre esteve: nas palavras que colheu com enxada, moldou com sabão e acendeu com fé. E talvez seja por isso que sua poesia nunca precisou bater à porta. Ela já morava aqui.

POEMA DO MILHO

Milho . . .

Punhado plantado

nos quintais.

Talhões fechados

pelas roças.

Entremeado nas lavouras,

baliza marcante

nas divisas.

Milho verde.

Milho seco.

Bem granado,

cor de ouro.

Alvo.

Às vezes vareia —

espiga roxa,

vermelha,

salpintada.

Milho virado,

maduro,

onde o feijão enrama.

Milho quebrado,

debulhado

na festa das colheitas anuais.

Bandeira de milho

levada para os montes,

largada pelas roças.

Bandeiras esquecidas

na fartura.

Respiga descuidada

dos pássaros

e dos bichos.

Milho empaiolado.

Abastança tranquila

do rato,

do caruncho,

do cupim.

Palha de milho

para o colchão.

Jogada pelos pastos.

Mascada pelo gado.

Trançada

em fundos de cadeiras.

Queimada

nas coivaras.

Leve mortalha

de cigarros.

Balaio de milho

trocado com o vizinho

no tempo da planta.

Não se planta,

nos sítios,

semente da mesma terra.

Ventos rondando,

redemoinhando.

Ventos de outubro.

Tempo mudado.

Revôo de saúva.

Trovão surdo,

tropeiro.

Na vazante do brejo,

no lameiro,

o sapo-fole,

o sapo-ferreiro,

o sapo-cachorro.

Acauã de madrugada

marcando o tempo,

chamando chuva.

Roça nova encoivarada,

começo de brotação.

Roça velha destocada.

Palhada batida,

riscada de arado.

Barrufo de chuva.

Cheiro de terra,

cheiro de mato.

Terra molhada.

Terra saroia.

Noite chuvada,

relampeada.

Dia sombrio.

Tempo mudado,

dando sinais.

Observatório.

Lua virada.

Lua pendida . . .

Circo amarelo,

distanciado,

marcando chuva.

Calendário.

Astronomia

do lavrador.

Planta de milho

na lua-nova.

Sistema velho,

colonial.

Planta de enxada.

Seis grãos na cova,

quatro na regra,

dois de quebra.

Terra arrastada

com o pé,

pisada,

incalcada,

mode os bichos.

Lanceado certo-cabo-da-enxada.

Vai, vem . . .

Sobe, desce . . .

Terra molhada.

Terra saroia.

Seis grãos na cova.

Quatro na regra.

Dois de quebra.

Sobe.

Desce . . .

Camisa de riscado.

Calça de mescla.

Vai, vem . . .

Golpeando a terra,

o plantador.

Na sombra da moita,

na volta do toco —

o ancorote d’água.

Cavador de milho,

que está fazendo?

A que milênios

vem você plantando?

Capanga de grãos dourados

a tiracolo.

Crente da Terra.

Sacerdote da Terra.

Pai da Terra.

Filho da Terra.

Ascendente da Terra.

Descendente da Terra.

Ele mesmo — Terra.

Planta com fé religiosa.

Planta sozinho,

silencioso.

Cava e planta.

Gestos pretéritos,

imemoriais.

Oferta remota,

patriarcal.

Liturgia milenar.

Ritual de paz.

Em qualquer parte da Terra

um homem estará sempre plantando,

recriando a vida,

recomeçando o mundo.

Milho plantado,

dormindo no chão,

aconchegados

seis grãos na cova.

Quatro na regra.

Dois de quebra.

Vida inerte

que a terra vai multiplicar.

E vem a perseguição.

O bichinho anônimo

que espia,

pressente.

A formiga-cortadeira —

quenquém.

A ratinha do chão,

exploradeira.

A rosca vigilante

na rodilha.

O passo-preto vagabundo,

galhofeiro,

vaiando,

sorrindo . . .

Aos gritos,

arrancando,

mal aponta.

O cupim clandestino,

roendo,

minando,

só de ruindade.

E o milho realiza

o milagre genético

de nascer.

Germina.

Vence os inimigos.

Aponta aos milhares.

Seis grãos na cova.

Quatro na regra.

Dois de quebra.

Um canudinho enrolado,

amarelo-pálido,

frágil,

dourado,

se levanta.

Cria sustância.

Passa a verde.

Liberta-se.

Enraíza.

Abre folhas espaldeiradas.

Encorpa.

En­cana.

Disciplina

com os poderes de Deus.

Jesus e São João

desceram de noite na roça.

Botaram a bênção no milho.

E veio com eles

uma chuva maneira,

criadeira,

fininha.

Uma chuva velhinha,

de cabelos brancos,

abençoando

a infância do milho.



O mato vem vindo junto,

sementeira.

As pragas todas,

conluiadas.

Carrapicho.

Amargoso.

Picão.

Marianinha.

Caruru-de-espinho.

Pé-de-galinha.

Colchão.

Alcança,

não alcança.

Competição.

Pac… pac… pac…

A enxada canta.

Bota o mato abaixo.

Arrasta uma terrinha

para o pé da planta.

Carpa bem feita

vale por duas…

Quando pode.

Quando não…

Sarobeia.

Chega terra.

O milho avoa.

Cresce na vista dos olhos.

Aumenta de dia.

Pula de noite.

Verde entonado.

Disciplinado.

Sadio.

Agora…

a lagarta da folha,

lagarta rendeira…

Quem é que vê?

Faz a renda da folha

no quieto da noite.

Dorme de dia

no olho da planta.

Gorda.

Barriguda.

Cheia.

Expurgo?

Nada.

Força da lua…

Chovendo acaba —

a Deus querê.

O mio tá bonito…

Vai sê bão o tempo

pras lavoras todas…

O mio tá marcando…

Condiéionando o futuro:

O roçado de seu Féli

tá qui fais gosto…

Um refrigério.

O mio lá tá verde

qui chega a s’tar azur…

— Conversam vizinhos

e compadres.

Milho crescendo,

garfando,

esporando nas defesas.

Milho embandeirado.

Embalado pelo vento.

Do chão ao pendão,

60 dias vão.

Passou aguaceiro,

pé-de-vento.

O milho acamou…

Perdido?…

Nada…

Ele arriba

com os poderes de Deus.

E arribou mesmo.

Garboso.

Empertigado.

Vertical.

No cenário vegetal,

um engraçado boneco

de frangalhos

sobreleva,

vigilante.

Alegria verde

dos periquitos gritadores.

Bandos em sequência.

Evolução.

Pouso.

Retrocesso.

Manobras em conjunto.

Desfeita formação.

Roedores grazinando,

se fartando,

foliando,

vaiando

os ingênuos espantalhos.

Jesus e São João

andaram de noite

passeando na lavoura

e botaram a bênção no milho.

Fala assim gente de roça

e fala certo.

Pois não está lá

na taipa do rancho

o quadro deles,

passeando

dentro dos trigais?

Analogias.

Coerências.

Milho embandeirado.

Bonecando em gestação.

Senhor,

como a roça cheira bem!

Flor de milho.

Travessa e festiva.

Flor feminina.

Esvoaçante.

Faceira.

Flor masculina.

Lúbrica.

Desgraciosa.

Bonecas de milho,

túrgidas,

negaceando,

se mostrando

vaidosas.

Túnicas.

Sobretúnicas.

Saias.

Sobre-saias.

Anáguas.

Camisas verdes.

Cabelos verdes.

Cabeleiras soltas.

Lavadas.

Despenteadas.

O milharal

é desfile

de beleza vegetal.

Cabeleiras vermelhas.

Bastas.

Onduladas.

Cabelos prateados.

Verde-gaio.

Cabelos roxos.

Lisos.

Encrespados.

Destrançados.

Compridos.

Curtos.

Queimados.

Despenteados.

Xampu de chuvas.

Flagrâncias novas

no milharal.

Senhor,

como a roça

cheira bem!



As bandeiras altaneiras

vão se abrindo

em formação.

Pendões ao vento.

Extravasão

da libido vegetal.

Procissão fálica,

pagã.

Um sentido genésico

domina o milharal.

Flor masculina

erótica,

libidinosa,

Polinizando,

fecundando

a florada adolescente

das bonecas.

Boneca de milho,

vestida de palha…

Sete cenários

defendem o grão.

Gordas.

Esguias.

Delgadas.

Alongadas.

Cheias.

Fecundadas.

Cabelos soltos,

excitantes.

Vestidas de palha.

Sete cenários

defendem o grão.

Bonecas verdes,

vestidas de noiva.

Afrodisíacas.

Nupciais…

De permeio,

algumas virgens loucas…

Descuidadas.

Desprovidas.

Espigas falhadas.

Fanadas.

Macheadas.

Cabelos verdes.

Cabelos brancos.

Vermelho-amarelo-roxo,

requeimado…

E o pólen dos pendões

fertilizando…

Uma fragrância quente,

sexual,

invade

num espasmo

o milharal.

A boneca fecundada

vira espiga.

Amortece

a grande exaltação.

Já não importam

as verdes cabeleiras

rebeladas.

A espiga cheia

salta da haste.

O pendão fálico

vira ressecado,

esmorecido,

No sagrado rito

da fecundação.

Tons maduros

de amarelo.

Tudo se volta

para a terra-mãe.

O tronco seco

é um suporte, agora,

onde o feijão verde

trança,

enrama,

enflora.

Montes de milho novo,

esquecidos,

marcando claros

no verde

que domina a roça.

Bandeiras perdidas

na fartura das colheitas.

Bandeiras largadas.

Restolhadas.

E os bandos

de passo-pretos galhofeiros

gritam e cantam

na respiga

das palhadas.

Não andeis a respigar —

diz o preceito bíblico.

O grão que cai

é o direito da terra.

A espiga perdida —

pertence às aves

que têm seus ninhos

e filhotes a cuidar.

Basta para ti, lavrador,

o monte alto

e a tulha cheia.

Deixa a respiga

para os que não plantam

nem colhem —

O pobrezinho que passa.

Os bichos da terra.

E os pássaros do céu.

VELHO SOBRADO

Um montão disforme.

Taipas e pedras,

abraçadas a grossas aroeiras,

toscamente esquadriadas.

Folhas de janelas.

Pedaços de batentes.

Almofadados de portas.

Vidraças estilhaçadas.

Ferragens retorcidas.

Abandono.

Silêncio.

Desordem.

Ausência, sobretudo.

O avanço vegetal

acoberta o quadro.

Carrapateiras cacheadas.

São-caetano

com seu verde planejamento,

pendurado de frutinhas

ouro-rosa.

Uma bucha de cordoalha

enfolhada,

berrante de flores amarelas,

cingindo tudo.

Dá guarda, perfilado,

um pé de mamão-macho.

No alto, instala-se,

dominadora,

uma jovem gameleira,

dona do futuro.

Cortina vulgar

de decência urbana

defende a nudez dolorosa

das ruínas do sobrado —

um muro.

Fechado.

Largado.

O velho sobrado colonial,

de cinco sacadas,

de ferro forjado,

cede.

Bem que podia ser conservado.

Bem que devia ser retocado.

Tão alto.

Tão nobre-senhorial.

O sobradão dos Vieiras

cai aos pedaços,

abandonado.

Parede hoje.

Parede amanhã.

Caliça, telhas e pedras

se amontoando com estrondo.

Famílias alarmadas se mudando.

Assustados — passantes e vizinhos.

Aos poucos,

a fortaleza desabando.

Quem se lembra?

Quem se esquece?

Padre Vicente José Vieira.

D. Irena Manso Serradourada.

D. Virgínia Vieira —

grande dama de outros tempos.

Flor de distinção e nobreza

na heráldica da cidade.

Benjamim Vieira.

Rodolfo Luz Vieira.

Ludugero.

Ângela.

Débora.

Maria…

Tão distante

a gente do sobrado…

Bailes e saraus antigos.

Cortesia.

Sociedade goiana.

Senhoras e cavalheiros…

tão desusados…

O Passado…

A escadaria de patamares

vai subindo…

subindo…

Portas no alto.

À direita.

À esquerda.

Se abrindo,

familiares.

Salas.

Antigos canapés.

Cadeiras em ordem.

Pelas paredes

forradas de papel,

desenho de querubins,

segurando cornucópia

e laços.

Retratos de antepassados,

solenes,

empertigados.

Gente de dantes.

Grandes espelhos de cristal,

emoldurados de veludo negro.

Velhas credências torneadas,

sustentando jarrões pesados.

Antigas flores

de que ninguém mais fala.

Rosa cheirosa de Alexandria.

Sempre-viva.

Cravinas.

Damas-entre-verdes.

Jasmim-do-cabo.

Resedá.

Um aroma esquecido —

manjerona.

ANTIGUIDADES

Quando eu era menina,

bem pequena,

em nossa casa,

certos dias da semana

se fazia um bolo,

assado na panela,

com um testo de borralho em cima.

Era um bolo econômico,

como tudo, antigamente.

Pesado.

Grosso.

Pastoso.

Por sinal que muito ruim.

Eu era menina em crescimento.

Gulosa.

Abria os olhos

para aquele bolo

que me parecia tão bom

e tão gostoso.

A gente mandona

lá de casa

cortava aquele bolo

com importância.

Com atenção.

Seriamente.

Eu presente.

Com vontade

de comer o bolo todo.

Era só olhos

e boca

e desejo

daquele bolo inteiro.

Minha irmã mais velha

governava.

Regrava.

Me dava uma fatia,

tão fina,

tão delgada…

E fatias iguais

às outras manas.

E que ninguém pedisse mais.

E o bolo inteiro,

quase intangível,

se guardava bem guardado,

com cuidado,

num armário alto,

fechado,

impossível.

Era aquilo,

uma coisa de respeito.

Não pra ser comido

assim,

sem mais nem menos.

Destinava-se

às visitas da noite,

certas ou imprevistas.

Detestadas

da meninada.

Criança,

no meu tempo de criança,

não valia mesmo nada.

A gente grande

da casa

usava

e abusava

de pretensos direitos

de educação.

Por dá-cá-aquela-palha,

ralhos

e beliscão.

Palmatória

e chineladas

não faltavam.

Quando não,

sentada no canto

de castigo,

fazendo trancinhas,

amarrando abrolhos.

Tomando propósito.

Expressão muito corrente

e pedagógica.

Aquela gente antiga,

passadiça,

era assim:

severa.

Ralhadeira.

Não poupava as crianças.

Mas, as visitas…

Valha-me Deus!…

As visitas…

Como eram queridas,

recebidas,

estimadas,

conceituadas,

agradadas!

Era gente superenjoada.

Solene.

Empertigada.

De velhas conversas

que davam sono.

Antiguidades…

Até os nomes,

que não se percam:

D. Aninha

com Seu Quinquim.

D. Milécia,

sempre às voltas

com receitas de bolo,

assuntos de licores

e pudins.

D. Benedita

com sua filha Lili.

D. Benedita —

alta, magrinha.

Lili —

baixota, gordinha.

Puxava de uma perna

e fazia crochê.

E, diziam dela

línguas viperinas:

Lili é a bengala

de D. Benedita.

Mestre Quina.

D. Luisalves.

Saninha de Bili.

Sá Mônica.

Gente do Cônego Padre Pio.

D. Joaquina Amâncio…

Dessa então

me lembro bem.

Era amiga do peito

de minha bisavó.

Aparecia em nossa casa

quando o relógio dos frades

tinha já marcado

nove horas,

e a corneta do quartel

tocado silêncio.

E só se ia

quando o galo cantava.

O pessoal da casa,

como era de bom-tom,

se revezava

fazendo sala.

Rendidos de sono,

davam o fora.

No fim,

só ficava mesmo, firme,

minha bisavó.

D. Joaquina era

uma velha

grossa.

Rombuda.

Aparatosa.

Esquisita.

Demorona.

Cega de um olho.

Gostava de flores

e de vestido novo.

Tinha seu dinheiro

de contado.

Grossas contas de ouro

no pescoço.

Anéis pelos dedos.

Bichas nas orelhas.

Pitada na palha.

Cheirava rapé.

E era de Paracatu.

O sobrinho que a acompanhava,

enquanto a tia conversava,

contando causos infindáveis,

dormia estirado

no banco da varanda.

Eu fazia força

de ficar acordada,

esperando

a descida certa

do bolo

encerrado

no armário alto.

E quando este aparecia,

vencida pelo sono,

já dormia.

E sonhava

com o imenso armário

cheio de grandes bolos

ao meu alcance.

De manhã cedo,

quando acordava,

estremunhada,

com a boca amarga,

ai de mim —

via com tristeza,

sobre a mesa:

xícaras sujas de café,

pontas queimadas de cigarro,

o prato vazio

onde esteve o bolo,

e um cheiro enjoado

de rapé.

A GLEBA ME TRANSFIGURA

Sinto que sou abelha

no seu artesanato.

Meus versos

têm cheiro de mato,

dos bois

e dos currais.

Eu vivo

no terreiro dos sítios

e das fazendas primitivas.

(…)

Minha identificação

profunda e amorosa

com a terra

e com os que nela trabalham.

A gleba me transfigura.

Dentro da gleba,

ouvindo o mugido da vacada,

o mééé dos bezerros.

O roncar

e focinhar dos porcos,

o cantar dos galos,

o cacarejar das poedeiras,

o latir dos cães,

eu me identifico.

Sou árvore.

Sou tronco.

Sou raiz.

Sou folha.

Sou graveto.

Sou mato.

Sou paiol

e sou a velha tulha de barro.

Pela minha voz

cantam todos os pássaros,

piam as cobras

e coaxam as rãs.

Mugem todas as boiadas

que vão pelas estradas.

Sou espiga

e o grão

que retornam à terra.

Minha pena (esferográfica)

é a enxada que vai cavando,

é o arado milenário

que sulca.

Meus versos

têm relances de enxada,

gume de foice

e o peso do machado.

Cheiro de currais

e gosto de terra.

(…)

Amo a terra

de um velho amor consagrado.

Através de gerações

de avós rústicos,

encartados nas minas

e na terra latifundiária,

sesmeiros.

A gleba está dentro de mim.

Eu sou a terra.

(…)

Em mim

a planta renasce

e floresce,

sementeia

e sobrevive.

Sou a espiga

e o grão fecundo

que retorna à terra.

Minha pena

é a enxada do plantador,

é o arado que vai sulcando,

para a colheita das gerações.

Eu sou o velho paiol

e a velha tulha roceira.

Eu sou a terra milenar.

Eu venho de milênios.

Eu sou a mulher

mais antiga do mundo,

plantada

e fecundada

no ventre escuro

da terra.

A LAVADEIRA

Essa mulher…

Tosca.

Sentada.

Alheada…

Braços cansados

descansando nos joelhos…

Olhar parado,

vago,

perdida no seu mundo

de trouxas

e espuma de sabão —

é a lavadeira.

Mãos rudes,

deformadas.

Roupa molhada.

Dedos curtos.

Unhas enrugadas.

Córneas.

Unheiros doloridos

passaram,

marcaram.

No anular,

um círculo metálico,

barato,

memorial.

Seu olhar distante,

parado no tempo.

À sua volta —

uma espumarada

branca de sabão.

Inda o dia vem longe

na casa de Deus Nosso Senhor.

O primeiro varal de roupa

festeja o sol

que vai subindo,

vestindo o quaradouro

de cores multicores.

Essa mulher

tem quarenta anos de lavadeira.

Doze filhos,

crescidos

e crescendo.

Viúva, naturalmente.

Tranquila.

Exata.

Corajosa.

Temente dos castigos do céu.

Enrodilhada

no seu mundo pobre.

Madrugadeira.

Salva a aurora.

Espera pelo sol.

Abre os portais do dia

entre trouxas

e barrelas.

Sonha calada.

Enquanto a filharada cresce,

trabalham suas mãos pesadas.

Seu mundo se resume

na vasca,

no gramado,

no arame

e prendedores,

na tina d’água.

De noite —

o ferro de engomar.

Vai lavando.

Vai levando.

Levantando doze filhos.

Crescendo devagar.

Enrodilhada

no seu mundo pobre,

dentro de uma espumarada

branca de sabão.

Às lavadeiras

do Rio Vermelho,

da minha terra,

faço deste pequeno poema

meu altar de ofertas.