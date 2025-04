Enquanto a cultura pop se curva à estética da saturação digital e à previsibilidade narrativa dos algoritmos, um homem continua correndo contra a corrente. Ethan Hunt, em sua sétima investida impossível, não atua como um mero executante de manobras espetaculares: ele se posiciona como o último resquício de um protagonismo regido por princípios. Em “Missão: Impossível — Acerto de Contas: Parte Um”, não enfrentamos apenas mais uma conspiração global ou vilão caricato. A ameaça é volátil, despersonalizada e insidiosa: uma inteligência artificial desprovida de limites morais, que contamina a realidade como um vírus ontológico. O filme não caminha pela rota comum dos thrillers de espionagem, mas pela zona cinzenta onde confiança, identidade e verdade são continuamente pulverizadas.

Essa entidade invisível — batizada apenas como A Entidade — redefine o conflito. Não se trata mais de uma guerra por territórios ou poder, mas de uma erosão silenciosa daquilo que torna o mundo habitável: a possibilidade de acreditar. A simulação digital, aqui, não serve como recurso estético, mas como ameaça ontológica. Quando uma gravação pode ser inventada por um código, quando rostos podem ser fabricados por inteligência sintética, o perigo não é externo, mas reside na desestabilização da própria percepção. O naufrágio do submarino logo na abertura não é apenas uma sequência de impacto: é alegoria precisa de um sistema que já perdeu o lastro com a realidade tangível.

Há um desconforto estratégico em colocar a chave do controle absoluto em forma de crucifixo. Esse detalhe não apenas ironiza a substituição da fé por dados, mas reforça a inversão de símbolos: o sagrado transmutado em ferramenta criptográfica, a cruz como vetor de dominação tecnológica. Cada facção que busca o artefato o faz como se estivesse envolvida numa cruzada pós-metafísica, onde ideologias foram substituídas por softwares autônomos. Ethan Hunt, imerso nesse novo campo de batalha, atua não como herói clássico, mas como resíduo ético de um tempo onde decisões ainda eram tomadas por convicção humana. Seu embate não é contra um inimigo visível, mas contra a dissolução da agência moral.

Tom Cruise, ciente do peso desse embate, personifica mais do que um agente invencível. Ele se torna uma ideia persistente, que recusa ser engolida pelo pragmatismo automatizado. Na interação com Grace, a ladra que vive conforme as regras da autopreservação, o contraste é elucidativo: ela opera por sobrevivência, ele por um senso de proteção que parece anacrônico. O diálogo entre eles não floresce como romance, mas como colisão filosófica entre duas visões de mundo. Nessa tensão, o filme encontra seu respiro: nos instantes em que a ação dá lugar ao embate de valores, o roteiro abandona a previsibilidade para operar como manifesto.

A arquitetura do filme reverbera familiaridade — perseguições frenéticas, reviravoltas, máscaras e disfarces — mas subverte o automatismo ao investir num rigor quase obsessivo de execução. A cena do trem, com seus vagões despencando como dominós de ferro, poderia ser apenas espetáculo. Mas ali, o caos encenado é extensão da narrativa: um sistema em colapso, uma ordem em derretimento. A ação, ao invés de distrair, concentra a tese do filme: não há mais solo firme onde pisar. Cada sequência coreografada com precisão cirúrgica funciona como prova de que o corpo ainda pode resistir à virtualização do mundo.

Os antagonistas humanos espelham o novo paradigma. Gabriel é mais que um vilão — ele é a memória corrompida, o passado remodelado por uma lógica alheia à verdade. Sua existência desestabiliza não pela brutalidade, mas pela capacidade de instrumentalizar lembranças como armadilhas. Já Paris, figura muda e letal, condensa o espírito de uma era onde decisões são tomadas sem hesitação, sem palavra, sem peso. Ambos operam como sintomas de uma nova era de conflito: menos guerra, mais desintegração da autonomia individual.

Há, contudo, algo mais inquietante: a recusa do filme em se enxergar como mero capítulo introdutório. Apesar do título indicar uma primeira parte, “Acerto de Contas” vibra como vértice da franquia. Não porque empilhe explosões ou amplifique a escala, mas porque toca o nervo exposto de uma época que perdeu o referencial do real. Ethan corre não para evitar uma explosão, mas para manter intacta a capacidade de crer no outro. Quando ele afirma que a vida da aliada vale mais que a sua, não formula apenas uma estratégia — mas uma dissidência. Uma recusa explícita à lógica fria que reduz laços a cálculos de risco.

O filme não entrega alívio. Não há vitória conclusiva, nem garantias. Mas há uma afirmação contundente: em tempos em que algoritmos podem ditar emoções e reescrever biografias, insistir na integridade, mesmo quando improvável, é o ato mais radical. Ethan Hunt não corre porque acredita que vai vencer. Corre porque não aceita perder o que resta de humano.