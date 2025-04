Desafio valendo um rim: liste quantos destes 71 filmes você assistiu. Duvidamos que você marque mais de 10

Acha que é cinéfilo de carteirinha, hein? Aquele tipo que sabe de cor quem ganhou o Oscar de Melhor Fotografia em 1976 ou que consegue recitar os planos-sequência mais emblemáticos do cinema mundial. Pois bem, chegou a hora de colocar seu crachá de “Eu vejo filmes cult” à prova! Reunimos nada menos que 71 filmes que costumam figurar em listas de clássicos, essenciais e obrigatórios. A questão é: quantos deles você viu de verdade?

Antes de sair contando, prepare-se: este é um desafio feito para testar até mesmo quem decora diálogos do Tarantino ou reconhece, de longe, as trilhas do Ennio Morricone. Se você passar da marca de 10 títulos conferidos, parabéns — terá o direito de exibir sua superioridade cinéfila nos churrascos familiares (mesmo que ninguém entenda suas referências à mise-en-scène). Mas não se deixe enganar: a lista vai além de nomes óbvios, incluindo obras que farão até veteranos de cineclubes coçarem a cabeça.

E como se não bastasse todo esse clima de provação, há um rim em jogo. Claro que ninguém vai realmente entregar órgãos, mas o suspense só aumenta o tempero dramático (afinal, amamos drama tanto quanto Hollywood). Então, encha a pipoca, ajeite-se na poltrona e mostre que não é apenas mais um que vê filmes de super-heróis em looping. Está na hora de descobrir se o seu placar ultrapassa o temido 10 filmes. Valendo: ação!

1 — Atlantis (2019), de Valentyn Vasyanovych

Sinopse: O pós-guerra ucraniano em planos parados e silêncio absoluto. Um filme sobre a ausência.

2 — La Flor (2018), de Mariano Llinás

Sinopse: Catorze horas de cinema experimental argentino. Poucos começaram; menos ainda terminaram.

3 — Clímax (2018), de Gaspar Noé

Sinopse: Você acha que está dançando, até perceber que está em um pesadelo sem pausa.

4 — Vozes de Chernobyl (2016), de Pol Cruchten

Sinopse: Testemunhos reais filmados com distância poética. Um soco frio que poucos aguentam.

5 — O Lamento (2016), de Na Hong-jin

Sinopse: Terror lento, ritualístico e desconcertante. Muitos param na metade, sem saber se é suspense ou delírio.

6 — O Vale do Amor (2015), de Guillaume Nicloux

Sinopse: Dois atores em um deserto, num filme sem ação ou clímax, só o vazio entre eles.

7 — Post Tenebras Lux (2012), de Carlos Reygadas

Sinopse: Imagens belas e perturbadoras, sem explicação ou lógica. Um quebra-cabeça feito para ser incompleto.

8 — Holy Motors (2012), de Leos Carax

Sinopse: Um ator vive várias vidas num único dia. Uma fábula sem mapa ou legenda.

9 — The Act of Killing (2012), de Joshua Oppenheimer

Sinopse: Assassinos encenam seus próprios crimes como se fossem filmes. Experiência que dá enjoo.

10 — O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça Filho

Sinopse: O cotidiano de um bairro e suas tensões invisíveis. O clima vale mais que a trama.

11 — A Árvore da Vida (2011), de Terrence Malick

Sinopse: Do Big Bang ao drama familiar (com dinossauros). Poético, porém difícil para muitos.

12 — O Cavalo de Turim (2011), de Béla Tarr

Sinopse: Rotina extrema e sem saída. Um homem, a filha e uma batata em loop existencial.

13 — Tio Boonmee, Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas (2010), de Apichatpong Weerasethakul

Sinopse: Silêncio e espiritualidade tailandesa em estado puro. Ritmo quase imóvel.

14 — Enter the Void (2009), de Gaspar Noé

Sinopse: Viagem lisérgica do pós-vida em primeira pessoa. Câmera flutuante, duração torturante.

15 — Sangue Negro (2007), de Paul Thomas Anderson

Sinopse: Exploração sombria do capitalismo e da obsessão, centrada em um magnata do petróleo no início do século 20.

16 — Império dos Sonhos (2006), de David Lynch

Sinopse: Três horas de sonho ruim. Você começa lúcido e termina no chão do inconsciente.

17 — Os Excêntricos Tenenbaums (2001), de Wes Anderson

Sinopse: Comédia dramática peculiar sobre uma família de ex-prodígios infantis em crise na vida adulta.

18 — Além da Linha Vermelha (1998), de Terrence Malick

Sinopse: Épico da Segunda Guerra que reflete sobre a natureza da guerra na Batalha de Guadalcanal.

19 — Ondas do Destino (1996), de Lars Von Trier

Sinopse: Uma mulher ingênua vive tragédias sucessivas numa pequena cidade, em drama perturbador.

20 — Sátántangó (1994), de Béla Tarr

Sinopse: Sete horas e meia de lama, chuva e miséria. Coloca a noção de tempo do espectador à prova.

21 — Lanternas Vermelhas (1991), de Zhang Yimou

Sinopse: Vigoroso retrato do feudalismo chinês, visto pela jovem que se torna a quarta esposa de um senhor rico.

22 — Trilogia: O Poderoso Chefão (1972–1990), de Francis Ford Coppola

Sinopse: Épica história da família Corleone, suas lutas pelo poder, traições e tragédias ao longo de décadas.

23 — Faça a Coisa Certa (1989), de Spike Lee

Sinopse: Tensões raciais em um bairro do Brooklyn no dia mais quente do ano, culminando em explosão de conflitos.

24 — Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders

Sinopse: Um conto poético sobre anjos em Berlim, que escutam pensamentos mas não podem experienciar a vida humana.

25 — O Sacrifício (1986), de Andrei Tarkóvski

Sinopse: O mundo à beira do apocalipse nuclear; tudo em câmera lenta. Reflexão melancólica sobre fé e humanidade.

26 — Shoah (1985), de Claude Lanzmann

Sinopse: Documentário definitivo sobre o Holocausto, com nove horas de depoimentos e nenhuma imagem de arquivo.

27 — Era Uma Vez na América (1984), de Sergio Leone

Sinopse: Saga criminal sobre amigos de infância em Nova York, do início no crime à velhice.

28 — Paris, Texas (1984), de Wim Wenders

Sinopse: Drama íntimo de um homem que ressurge após sumir por anos e tenta se reaproximar do filho e da ex-mulher.

29 — Nostalgia (1983), de Andrei Tarkóvski

Sinopse: Sobre vazio, memória e perda, em ritmo contemplativo que parece dilatar o tempo.

30 — Memórias (1980), de Woody Allen

Sinopse: Sátira do narcisismo intelectual, seguindo um roteirista de TV neurótico e suas crises existenciais.

31 — Stalker (1979), de Andrei Tarkóvski

Sinopse: Jornada metafísica por uma área restrita conhecida como “A Zona”, guiada por um “Stalker”.

32 — Todos os Homens do Presidente (1976), de Alan J. Pakula

Sinopse: Baseado em fatos reais, mostra como dois repórteres do Washington Post expuseram o escândalo de Watergate.

33 — Nashville (1975), de Robert Altman

Sinopse: Personagens e histórias entrelaçadas na cena musical de Nashville, abordando fama, política e autenticidade.

34 — Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), de Chantal Akerman

Sinopse: Três horas acompanhando a rotina de uma dona de casa em tarefas domésticas — tédio como arte radical.

35 — O Espelho (1975), de Andrei Tarkóvski

Sinopse: Memória, infância, sonho e poesia se misturam. Desafia a narrativa convencional com imagens líricas.

36 — Chinatown (1974), de Roman Polanski

Sinopse: Thriller noir em Los Angeles, onde um detetive se embrenha numa teia de corrupção e segredos familiares.

37 — Amarcord (1973), de Federico Fellini

Sinopse: Comédia dramática semi-autobiográfica retratando a vida na cidade natal de Fellini durante o fascismo.

38 — A Montanha Sagrada (1973), de Alejandro Jodorowsky

Sinopse: Viagem mística e psicodélica, cheia de simbolismo e crítica social, com cenas memoráveis.

39 — Solaris (1972), de Andrei Tarkóvski

Sinopse: Ficção científica introspectiva sobre dor e saudade, numa estação espacial onde memórias ganham forma.

40 — Último Tango em Paris (1972), de Bernardo Bertolucci

Sinopse: Drama erótico controverso sobre um viúvo americano e uma jovem parisiense num relacionamento anônimo.

41 — Patton (1970), de Franklin J. Schaffner

Sinopse: Biografia do general George S. Patton na Segunda Guerra, evidenciando sua personalidade marcante.

42 — El Topo (1970), de Alejandro Jodorowsky

Sinopse: Faroeste surreal e alegórico, repleto de simbolismos e misticismo. Não é para quem busca literalidade.

43 — Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini

Sinopse: Um enigmático visitante transforma a vida de uma família burguesa com sua presença quase sobrenatural.

44 — 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick

Sinopse: Marco da ficção científica que explora a evolução humana, do amanhecer do homem à era espacial, de forma filosófica.

45 — Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha

Sinopse: Drama político brasileiro sobre um jornalista idealista que mergulha na corrupção e nos jogos de poder de um país fictício.

46 — Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkóvski

Sinopse: Retrato do grande pintor de ícones da Rússia medieval, explorando suas lutas espirituais e artísticas.

47 — Blow Up: Depois Daquele Beijo (1966), de Michelangelo Antonioni

Sinopse: Fotógrafo londrino acredita ter capturado um assassinato em uma de suas imagens, em thriller psicológico icônico.

48 — Fahrenheit 451 (1966), de François Truffaut

Sinopse: Adaptação da obra de Ray Bradbury sobre uma sociedade que proíbe livros, enquanto um “bombeiro” começa a questionar tudo.

49 — Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha

Sinopse: Um casal do sertão, faminto e explorado, embarca em caminhos de messianismo e violência. Marco do Cinema Novo brasileiro.

50 — Oito e Meio (1963), de Federico Fellini

Sinopse: Crise criativa de um diretor de cinema, num filme autobiográfico que mescla fantasia, memória e realidade.

51 — O Leopardo (1963), de Luchino Visconti

Sinopse: Épico histórico que acompanha a aristocracia siciliana durante a unificação italiana no século 19.

52 — O Anjo Exterminador (1962), de Luis Buñuel

Sinopse: Sátira surrealista em que convidados de um jantar burguês se veem incapazes de deixar a casa, sem explicação aparente.

53 — Lawrence da Arábia (1962), de David Lean

Sinopse: Épico britânico sobre T. E. Lawrence e seu papel na Revolta Árabe contra o Império Otomano na Primeira Guerra.

54 — Acossado (1960), de Jean-Luc Godard

Sinopse: Inovador da Nouvelle Vague, segue o romance entre um criminoso impulsivo e uma jovem estudante em Paris.

55 — A Marca da Maldade (1958), de Orson Welles

Sinopse: Clássico noir na fronteira México-EUA, em que um agente antidrogas se opõe a um xerife corrupto.

56 — Meu Tio (1958), de Jacques Tati

Sinopse: Sátira cômica sobre modernidade e tecnologia, sob o olhar de um menino e seu tio espirituoso.

57 — Morangos Silvestres (1957), de Ingmar Bergman

Sinopse: Um médico idoso revisita o passado numa viagem de carro, refletindo sobre a vida e as oportunidades perdidas.

58 — Juventude Transviada (1955), de Nicholas Ray

Sinopse: Um dos primeiros filmes sobre rebeldia adolescente, com James Dean num papel que se tornaria icônico.

59 — Os Sete Samurais (1954), de Akira Kurosawa

Sinopse: Aventura épica sobre samurais contratados para defender uma aldeia de bandidos, influente no cinema mundial.

60 — Sindicato de Ladrões (1954), de Elia Kazan

Sinopse: Drama sobre corrupção nos cais de Nova York, com Marlon Brando em performance antológica.

61 — Era Uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujiro Ozu

Sinopse: Retrato intimista do abismo geracional e das mudanças no Japão pós-guerra, através de uma família.

62 — Rashomon (1950), de Akira Kurosawa

Sinopse: Tribunal mostra versões conflitantes de um crime, explorando a verdade subjetiva e a natureza humana.

63 — O Crepúsculo dos Deuses (1950), de Billy Wilder

Sinopse: Roteirista fracassado cruza caminho de uma estrela do cinema mudo em decadência, numa história de obsessão.

64 — Casablanca (1942), de Michael Curtiz

Sinopse: Romance em plena Segunda Guerra, ambientado no Marrocos, célebre por Bogart e Bergman.

65 — Cidadão Kane (1941), de Orson Welles

Sinopse: A trajetória de um magnata da imprensa contada em flashbacks complexos, considerado um dos maiores filmes de todos.

66 — A Regra do Jogo (1939), de Jean Renoir

Sinopse: Sátira da elite francesa pré-guerra, revelando a hipocrisia entre aristocratas e criados.

67 — No Tempo das Diligências (1939), de John Ford

Sinopse: Western clássico acompanha um grupo heterogêneo de passageiros cruzando território Apache.

68 — Olympia (1938), de Leni Riefenstahl

Sinopse: Documentário pioneiro sobre as Olimpíadas de Berlim (1936), que introduziu várias inovações na filmagem esportiva.

69 — Aurora (1927), de F. W. Murnau

Sinopse: Drama romântico expressionista, em que um homem é tentado a matar a esposa por uma mulher da cidade.

70 — A General (1926), de Buster Keaton e Clyde Bruckman

Sinopse: Comédia épica da Guerra Civil Americana, com Keaton em acrobacias e humor visual inesquecíveis.

71 — Encouraçado Potemkin (1925), de Sergei Eisenstein

Sinopse: Marco do cinema mudo inspirado em revolta de marinheiros em 1905, famoso pela montagem inovadora.