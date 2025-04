Um dos maiores tesouros de Jean-Jacques Annaud está na Netflix e todo viciado em cinema precisa assistir

Filmes ambientados em guerras frequentemente caminham sobre uma linha tênue entre a espetacularização do conflito e a reflexão sobre sua brutalidade. “Círculo de Fogo” se insere nesse contexto ao abordar o cerco de Stalingrado, um dos episódios mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, sem se render às fórmulas tradicionais do cinema de combate. Dirigido por Jean-Jacques Annaud, o longa apresenta a trajetória de Vassili Zaitsev (Jude Law), um franco-atirador soviético transformado em herói pela propaganda de guerra, enquanto enfrenta o experiente atirador alemão Major König (Ed Harris). O embate entre os dois transcende a habilidade técnica e se torna um duelo psicológico em meio às ruínas de uma cidade devastada, onde cada disparo simboliza não apenas uma conquista militar, mas também um golpe na moral dos exércitos.

Apesar da intensidade dramática e da competência do elenco, o filme apresenta escolhas questionáveis que fragilizam sua proposta. A presença de Rachel Weisz como Tania, combatente soviética e interesse romântico de Vassili, é prejudicada por seu sotaque excessivamente britânico, o que compromete a imersão na ambientação russa. Ademais, a inserção de um triângulo amoroso com Danilov (Joseph Fiennes) parece desnecessária e subdesenvolvida, culminando em um arco que se inicia com um conflito latente, mas que não tem uma resolução satisfatória. A cena de sexo entre Vassili e Tania, além de destoar do tom do filme, reforça uma tentativa comercial de ampliar o apelo da narrativa, desviando o foco da tensão principal.

“Círculo de Fogo” possui dois aspectos fundamentais: a representação autêntica da guerra de franco-atiradores e a abordagem do front oriental, raramente explorado pelo cinema ocidental. Em um contexto no qual a palavra “sniper” muitas vezes evoca imagens de assassinos impiedosos, o filme resgata a figura do atirador de elite como um soldado tático, cuja função exige paciência e precisão em meio ao caos. Paralelamente, a produção desconstrói a narrativa predominante de Hollywood, que frequentemente centraliza os Estados Unidos como os grandes vencedores da Segunda Guerra, ao destacar o sacrifício soviético. A URSS perdeu cerca de 30 milhões de pessoas durante o conflito, um número que evidencia o peso descomunal suportado por sua população e exército na derrota de Hitler.

Annaud traz um estilo marcante, capturando a atmosfera de destruição e desesperança de Stalingrado. A sequência inicial, brutal e impactante, evoca a crueza de “O Resgate do Soldado Ryan”, mas sem cair na armadilha do patriotismo unilateral. O diretor se concentra na dimensão humana da guerra, ressaltando as fraquezas e motivações dos personagens, independentemente de sua nacionalidade. Jude Law confere vulnerabilidade a Vassili, enquanto Ed Harris constrói um antagonista frio, mas longe da caricatura. Joseph Fiennes e Rachel Weisz entregam atuações competentes, ainda que prejudicadas por roteiros que oscilam entre a profundidade psicológica e clichês românticos.

“Círculo de Fogo” é um filme poderoso e envolvente, ainda que não alcance o status de clássico devido a algumas concessões narrativas. Seu maior mérito está em desafiar percepções convencionais sobre a Segunda Guerra, especialmente no que tange ao papel fundamental da União Soviética no conflito. Apesar de suas falhas, a produção proporciona uma imersão crível no front oriental e na mentalidade dos soldados que lutaram ali, deixando uma reflexão amarga sobre os horrores e a futilidade da guerra.