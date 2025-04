Respire fundo, esqueça os problemas e assista comédia romântica deliciosamente leve com Kate Winslet, na Netflix

Mudar de ambiente pode ser uma experiência transformadora, e “O Amor Não Tira Férias” canaliza essa ideia com sensibilidade e humor. A comédia romântica dirigida por Nancy Meyers transcende os clichês do gênero ao construir duas narrativas interligadas por uma amizade improvável, equilibrando momentos de leveza com uma abordagem sincera sobre o amor, a solidão e a busca por renovação emocional. Com um elenco de carisma inegável, o filme explora conexões humanas autênticas, tornando-se mais do que uma história sobre romance: é uma reflexão sobre recomeços.

A trama acompanha Amanda (Cameron Diaz), bem-sucedida produtora de trailers de filmes em Los Angeles, e Iris (Kate Winslet), jornalista britânica presa a um relacionamento unilateral. Ambas, exauridas por desilusões amorosas, impulsivamente decidem trocar de casa durante o Natal. O que começa como uma fuga transforma-se em um período de descobertas inesperadas. No interior da Inglaterra, Amanda encontra em Graham (Jude Law), irmão de Iris, um homem cujo charme e vulnerabilidade desafiam suas certezas sobre o amor. Do outro lado do oceano, Iris conhece Miles (Jack Black), um compositor de trilhas sonoras que mescla humor e sensibilidade, e desenvolve uma amizade afetuosa com um roteirista aposentado, interpretado com notável ternura por Eli Wallach.

O que diferencia “O Amor Não Tira Férias” de outras comédias românticas é a força do seu elenco e a autenticidade das interações. Winslet brilha ao construir uma Iris que oscila entre fragilidade e esperança, sendo sua relação com o personagem de Wallach um dos pontos mais comoventes da trama. Jack Black surpreende ao entregar um protagonista romântico sem perder sua espontaneidade característica, enquanto Jude Law traz calor humano a Graham, conferindo ao papel mais camadas do que o esperado. Cameron Diaz, mesmo com momentos de oscilação, injeta dinamismo e humor à Amanda, protagonizando cenas memoráveis, como a icônica caminhada na neve usando salto alto.

Visualmente encantador e conduzido com fluidez, o filme mantém um equilíbrio entre humor e emoção, ainda que alguns trechos do roteiro careçam de aprofundamento. No entanto, a solidez das performances e a sinceridade com que a narrativa trata os temas da reinvenção e da redescoberta compensam pequenas fragilidades estruturais. “O Amor Não Tira Férias” não desafia convenções narrativas, mas entende perfeitamente sua proposta: ser um refúgio acolhedor para quem busca histórias sobre novas possibilidades e conexões genuínas. A sensação de leveza e satisfação que o filme proporciona reafirma a força do cinema como um espaço de conforto e renovação.