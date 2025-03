Terror de Alejandre Aja com Halle Berry acaba de chegar no Prime Video e vai estremecer suas pernas

O que uma mãe seria capaz de fazer para proteger seus filhos? Essa é a pergunta que sustenta a tensão em “Não Solte!”, um thriller psicológico que aposta no suspense e na incerteza para prender o espectador. Protagonizado por Halle Berry, o filme conduz o público a uma narrativa claustrofóbica, onde o perigo pode ser tanto uma presença sobrenatural quanto um reflexo da mente perturbada da protagonista.

A trama se desenrola em uma cabana isolada na floresta, onde a mãe vive com seus filhos, Nolan e Sam. O trio segue uma regra inegociável: nunca soltar a corda que os conecta à casa. Essa limitação, que a princípio parece apenas uma precaução extrema, logo se revela um elemento central na construção da atmosfera do filme. Afinal, o que há do lado de fora? O mundo desmoronou ou apenas a percepção da protagonista foi comprometida por um trauma profundo? O roteiro não entrega respostas fáceis, preferindo alimentar a dúvida e tensionar a narrativa com pistas ambíguas.

A força do filme está na sua capacidade de equilibrar o terror psicológico com a complexidade emocional da personagem de Halle Berry. O dilema central — se a ameaça é real ou produto da mente dela — se desenrola de forma meticulosa, sem recorrer a soluções simplistas. A direção conduz a trama com um ritmo que evita excessos de exposição, confiando na interpretação de Berry para comunicar o desespero e a incerteza que pairam sobre a história. A atriz entrega um desempenho carregado de intensidade, sustentando a ambiguidade da narrativa de forma convincente. No entanto, os verdadeiros destaques são Percy Daggs IV e Anthony B. Jenkins, que interpretam os filhos da protagonista. Suas atuações trazem uma dimensão autêntica ao medo e à confusão das crianças, fortalecendo a dinâmica familiar e tornando o drama ainda mais palpável.

“Never Let Go” se destaca pelo uso cuidadoso da ambientação. A floresta, filmada em Vancouver, é tanto um refúgio quanto uma prisão, uma extensão da psique da protagonista. A fotografia escura e os enquadramentos fechados reforçam a sensação de isolamento, enquanto sombras e movimentos sutilmente colocados no plano de fundo mantêm o público em estado de alerta. A opção por efeitos práticos na construção das criaturas que habitam a floresta é um acerto, tornando a ameaça mais tangível e impactante do que o CGI excessivo poderia proporcionar.

No entanto, o maior ponto de discussão é seu desfecho. Em vez de oferecer respostas definitivas, o filme aposta na ambiguidade, deixando espaço para múltiplas interpretações. Para alguns, essa escolha preserva o mistério e fortalece o caráter psicológico da narrativa. Para outros, pode parecer uma omissão deliberada, frustrando quem espera uma conclusão mais estruturada. Um epílogo mais delineado poderia potencializar o impacto sem comprometer a complexidade do roteiro.

Apesar das críticas e de uma recepção morna, “Não Solte!” é um thriller que se sustenta pelo clima de tensão e pela exploração eficaz do horror subjetivo. Sua abordagem ao terror não se baseia apenas em sustos, mas em uma construção gradativa de medo e desorientação. Embora não seja perfeito, é um filme que provoca reflexões sobre os limites da paranoia e do instinto materno, deixando no ar a questão mais perturbadora de todas: e se tudo for real?