O filme do Prime Video que transforma Noites Brancas, de Dostoiévski, em febre existencial — com Joaquin Phoenix incendiando tudo

Há histórias que preferem o gesto contido à explosão dramática, a hesitação ao grito, e é nesse território de vozes abafadas e escolhas quebradas que “Amantes” finca suas raízes. James Gray não constrói uma fábula moral nem um estudo comportamental disfarçado de romance. Ele esculpe uma crônica devastadora sobre a falência das promessas amorosas, ambientada em um Brooklyn que não é mero pano de fundo, mas o mapa emocional de um homem que parece viver num estado permanente de quase-vida. Leonard Kraditor, interpretado com uma opacidade inquietante por Joaquin Phoenix, não é conduzido por uma narrativa de redenção, mas por um arranjo de impulsos mal compreendidos, pressões veladas e um apego disfuncional à dor. Seu mergulho inicial no mar, carregando as roupas da lavanderia da família, não precisa de explicação — é uma confissão sem palavras de alguém que já não encontra sentido sequer na repetição dos dias.

Gray escolhe a contenção como estética e como ética. Nada em “Amantes” tenta nos seduzir. A câmera observa de longe, sem concessões, como quem se recusa a manipular afetos. É nesse rigor que o filme encontra sua força: ao rejeitar a arquitetura das paixões cinematográficas convencionais, ele se permite explorar as rachaduras da vida emocional real, onde a dúvida é mais frequente que o clímax. Sandra, vivida com delicadeza por Vinessa Shaw, é uma mulher que oferece amor com a tranquilidade de quem não exige ser compreendida. Michelle, interpretada por uma Gwyneth Paltrow mais crua que luminosa, não representa a alternativa a isso — mas sim o espelho côncavo do desejo: instável, autocentrada, fascinante, ela encarna não o romance, mas o vício do encantamento. Entre elas, Leonard se esfarela, incapaz de escolher porque confunde liberdade com vertigem, e carinho com tédio.

A encenação desse dilema não escapa à banalidade porque Gray a recusa desde o enquadramento. Não há trilhas fáceis nem montagens emocionais para guiar o espectador; tudo se desenrola como se estivéssemos ouvindo por trás de portas semiabertas. Até os diálogos evitam resolver o que as imagens deixam em aberto. Leonard habita esse vácuo — não o de quem espera algo grandioso acontecer, mas o de quem não sabe mais se é capaz de desejar. Quando se envolve com Michelle, não o faz como quem aposta tudo no desconhecido, mas como quem se atira por não suportar o que já conhece. Com Sandra, por outro lado, sua hesitação não é fruto de indiferença, mas de medo — medo de aceitar o que o confronta com a realidade: o afeto possível, a vida viável, o amor que não exige fuga.

Phoenix, aqui, não atua: ele implosiona. Seu Leonard parece sempre à beira de uma decisão que nunca chega, com o corpo encurvado como se carregasse um peso que não lhe pertence inteiramente. O brilho nos olhos diante de Michelle, o torpor resignado na presença dos pais, a vulnerabilidade mal disfarçada quando se permite alguma ternura — tudo nele aponta para uma inquietação sem nome, uma espécie de falência afetiva que se tenta preencher com mitos românticos improvisados. Leonard não quer apenas ser amado; quer ser salvo de si mesmo. E é essa busca por uma redenção que nunca se declara que transforma “Amantes” num retrato de precisão rara sobre o fracasso amoroso masculino: o homem que projeta nos outros a salvação de um abismo que nunca nomeou.

Ao evitar todo e qualquer gesto conclusivo, Gray estende ao espectador uma pergunta desconfortável: e se aquilo que chamamos de escolha for, na verdade, uma rendição disfarçada? O filme não oferece ensinamentos, mas sussurra que entre o impulso e o compromisso existe um terreno movediço, onde a decisão certa nunca parece completamente satisfatória, e a errada, nunca inteiramente absurda. “Amantes” não documenta uma virada na vida de Leonard, mas captura o instante preciso em que a ilusão de controle se desfaz. Nenhuma das mulheres o transforma — ambas o desnudam. E quando ele finalmente age, o que resta é uma impressão de perda irrevogável, como se tivesse desperdiçado não um amor, mas a última chance de se reconciliar com sua própria fragilidade.

O que torna esse filme memorável não é sua recusa em oferecer consolo, mas sua coragem em permanecer com as perguntas. Há algo profundamente atual — e ao mesmo tempo arcaico — na forma como expõe a confusão entre amar alguém e amar a ideia do que essa pessoa representa. Gray não se apressa em condenar ou absolver Leonard; prefere observá-lo fracassar com dignidade. Assim, “Amantes” é menos um drama romântico e mais uma elegia àquilo que nunca conseguimos ser por inteiro. Não nos perguntamos com quem Leonard deveria ficar. Perguntamo-nos o que fazer quando o que desejamos nos devora, e o que nos acolhe nos parece pequeno demais. Essa é a ferida silenciosa que o filme escancara — e que continua a pulsar, muito depois que os créditos sobem.