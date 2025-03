“De Volta Para o Futuro” sombrio — mistério de ficção científica na Netflix vai te deixar intrigado

O tempo, essa entidade implacável que rege nossas vidas, ganha uma dimensão singular em “Durante a Tormenta”, thriller de ficção científica dirigido por Oriol Paulo. A trama se desenrola a partir de um fenômeno atmosférico raro: uma tempestade elétrica que cria uma brecha temporal entre 1989 e o presente, conectando duas realidades por meio de um televisor antigo. Esse evento desencadeia uma sucessão de acontecimentos que desafiam a lógica e testam os limites das emoções humanas.

No centro desse paradoxo temporal está Vera Roy, interpretada por Adriana Ugarte. Ao interferir em um crime ocorrido 25 anos antes, ela altera sua linha do tempo e acorda em uma realidade onde sua filha nunca nasceu. O impacto dessa descoberta lança a protagonista em uma corrida desesperada para restaurar sua vida como a conhecia, enquanto desvenda um mistério envolto em camadas de suspense e dilemas existenciais. A angústia de Vera é palpável, sustentada por uma atuação intensa de Ugarte, que transita entre fragilidade e determinação com notável precisão.

O roteiro meticulosamente construído de Paulo evoca a teoria do efeito borboleta, explorando como uma única escolha pode reverberar de formas imprevisíveis. O filme se ancora em um equilíbrio sofisticado entre ficção científica e drama humano, elevando-se além dos clichês do gênero. O enigma central é reforçado por um elenco competente: Chino Darín interpreta um inspetor de polícia cuja busca pela verdade se entrelaça ao destino de Vera, enquanto Javier Gutiérrez dá vida a um personagem enigmático cujas ações no passado reverberam no presente.

“Durante a Tormenta” possui uma fotografia envolvente assinada por Xavi Giménez. O jogo de luz e sombra contribui para a atmosfera de mistério, enquanto a trilha sonora de Fernando Velázquez intensifica a tensão e a carga emocional da narrativa. A direção de Oriol Paulo é meticulosa, conduzindo a história com um ritmo preciso, que mantém o espectador imerso na complexidade dos acontecimentos sem perder a coesão.

A abordagem do tempo no filme remete a clássicos como “Efeito Borboleta” e “Os 12 Macacos”, mas o longa se diferencia ao investir na interseção entre o suspense psicológico e o drama pessoal. Diferente de narrativas que tratam a viagem no tempo apenas como um artifício, “Durante a Tormenta” se aprofunda nas implicações emocionais de viver em um presente que já não lhe pertence. O paradoxo que Vera enfrenta é tanto científico quanto existencial, tornando sua jornada uma reflexão sobre perda, destino e identidade.

O desfecho do filme se mantém fiel à sua proposta, equilibrando tensão e emoção sem recorrer a soluções fáceis. Ao longo da trama, Paulo conduz o espectador por um labirinto de possibilidades, onde cada detalhe pode ser a chave para um desdobramento inesperado. A grande questão que permanece é: até onde estamos dispostos a ir para recuperar aquilo que perdemos?

Com uma construção narrativa engenhosa, atuações marcantes e uma execução técnica de alto nível, “Durante a Tormenta” é um dos thrillers mais instigantes do cinema espanhol recente. Oriol Paulo prova mais uma vez sua habilidade em mesclar suspense e complexidade emocional, entregando uma experiência cinematográfica que vai além do mero entretenimento e provoca reflexões profundas sobre o tempo e as escolhas que definem nossa existência.