Os caras que sabem tudo

Eu fico impressionado com pessoas que têm ideias definitivas sobre qualquer assunto. As redes sociais andam cheias disso: gente que dá opinião sobre tudo. Eu, aqui no meu cantinho, acho que tenho opinião definitiva apenas sobre três assuntos: meu time de futebol, que definitivamente é o Fluminense; a democracia, da qual sou a favor e defendo com unhas e dentes; e a terceira opinião… deixa ver… ah, eu não sou fã do Chaves. Pronto, lá vem polêmica! Se eu estivesse falando do Chávez, ex-presidente da Venezuela, tudo bem, mas eu me refiro ao Chaves do seriado mexicano — e sei que um monte de gente vai reclamar.

A verdade é que, na maioria das vezes, eu não tenho uma opinião tão forte assim acerca dos assuntos que estão em pauta. Eu prefiro pensar bem, escutar bastante, antes de assumir uma opinião — ao contrário de algumas pessoas, cuja opinião é que nem roupa: elas mudam de acordo com a ocasião. Tudo bem, não há nenhum problema quanto a isso; às vezes é importante trocar — as opiniões e as roupas — senão elas podem começar a cheirar mal.

Mas, nesses tempos de redes sociais, tem umas figuras que se acham Formadores de Opinião. Se você não sabe o que pensar sobre um assunto qualquer, o cara sabe — e tem uma opinião para “vender” para você. Tem gente nas redes sociais que se acha tão fodona que, quando faz um textão analisando a situação do mundo em qualquer área, revelando o que acha que vai acontecer, avisa no início: cuidado, contém spoiler!

Apesar de tudo isso, esses Formadores de Opinião da internet até que têm a sua importância. Eu explico: quando algo diferente acontece no mundo e ninguém sabe ainda o que pensar sobre o assunto, os Formadores de Opinião da internet arrumam rapidamente uma opinião, enquanto todo mundo ainda está meio aturdido. Eu confesso que, nessas horas, eu procuro ouvir esses caras — é uma maneira de começar a pensar no assunto. E procedo da seguinte maneira: se o sujeito acha que o lado A está certo, eu torço pro lado B; se ele é a favor, eu sou contra; se ele acha que é X, eu acho Y! Assim, de alguma maneira, o Formador de Opinião da internet acaba cumprindo o seu papel: mesmo que seja com a ideia oposta, ele me ajuda a formar uma opinião!