Um filme capaz de curar uma tristeza que você nem sabia que tinha — só na Netflix

Ellie Kemper construiu uma carreira marcada pelo humor afiado e personagens carismáticos. Sua presença na televisão foi consolidada com a icônica Erin Hannon em “The Office”, papel que a projetou como uma das grandes revelações da comédia. Depois disso, ela ampliou seu repertório com performances memoráveis em “Missão Madrinha de Casamento” e “Anjos da Lei”, além de brilhar como protagonista da série “Unbreakable Kimmy Schmidt”. Em “Felicidade para Principiantes”, filme dirigido e coescrito por Vicky Wight, com base no livro de Katherine Center, Kemper entrega mais uma vez uma atuação cativante, agora em uma comédia romântica que vai além da previsibilidade do gênero e se destaca pela sensibilidade e leveza.

A trama gira em torno de Helen, uma professora meticulosa que sempre seguiu as regras e construiu sua vida dentro de um roteiro convencional. Entretanto, após um divórcio que a deixou emocionalmente à deriva, ela se vê presa a uma rotina que já não lhe traz sentido. Sentindo-se estagnada, decide embarcar em uma jornada transformadora: uma trilha desafiadora pelos Apalaches, onde espera reencontrar a si mesma e, quem sabe, reconstruir sua ideia de felicidade.

O desafio, batizado de “Aventura de uma Vida”, é voltado para iniciantes em trilhas de longa duração e coloca Helen ao lado de um grupo heterogêneo de participantes. Entre eles, o idealista e meticuloso guia Beckett (Ben Cook), a irreverente Windy (Shayvawn Webster), a enérgica Kaylee (Gus Birney), a cética Sue (Julia Shiplett) e o cômico Mason (Esteban Benito). Mas a grande surpresa surge na forma de Jake (Luke Grimes), o melhor amigo do irmão mais novo de Helen, cuja presença inesperada adiciona uma nova camada de complexidade emocional à sua jornada.

Jake, ex-médico que largou a profissão sem muitas explicações, é visto por Helen como alguém que nunca levou a vida a sério. Seu jeito descomplicado a irrita, especialmente quando Windy, empolgada com a presença dele, não desgruda de seu lado. A trilha, que já seria um grande desafio físico e emocional, torna-se ainda mais complicada quando Helen se machuca logo no início, ganhando a indesejada reputação de fardo do grupo. No entanto, conforme os dias avançam, sua resiliência começa a mudar a percepção dos demais, e ela gradualmente encontra seu espaço entre os colegas.

A experiência na floresta, entre risos, perrengues e descobertas, permite que Helen e Jake se aproximem de maneira inesperada. O convívio constante e os momentos de vulnerabilidade criam uma conexão genuína entre os dois, despertando sentimentos que nenhum deles estava pronto para encarar. E, conforme a trama avança, vem à tona o real motivo por trás da participação de Jake na trilha, adicionando uma camada emocional à narrativa.

O roteiro de Wight e Center aposta em um humor envolvente, que se equilibra entre a leveza e a introspecção. Há uma qualidade reconfortante na maneira como a história se desenrola, capturando a essência do crescimento pessoal sem apelar para grandes reviravoltas melodramáticas. Helen é um reflexo de muitas pessoas em momentos de transição: alguém que, diante da dor, decide agir em vez de se resignar. Sua trajetória, ainda que inserida em um contexto de comédia romântica, carrega uma autenticidade que ressoa com qualquer espectador que já tenha precisado se redescobrir.

Kemper imprime à protagonista seu carisma natural e uma energia vibrante, tornando Helen acessível e real. Ao seu lado, Grimes constrói um Jake cuja doçura e leveza contrastam com a rigidez inicial da personagem principal, resultando em uma dinâmica que foge do óbvio e torna a relação entre os dois ainda mais crível. Juntos, criam um casal que prende a atenção sem precisar de excessos, conquistando o espectador por meio de interações sutis e bem dosadas.

No fim, “Felicidade para Principiantes” não se limita a ser apenas mais uma comédia romântica. É um filme sobre coragem, sobre sair da inércia e se permitir novas experiências, mesmo que o caminho pareça incerto. A jornada de Helen não é sobre um grande destino final, mas sobre os pequenos momentos que a moldam ao longo do percurso. E, ao acompanhar essa caminhada, o público é convidado a refletir sobre suas próprias trilhas e os encontros inesperados que podem redefinir sua noção de felicidade.