Os 4 melhores filmes que estrearam na Netflix em 2025, até agora

De Volta à Ação (2025), Seth Gordon

John Wilson / Netflix

Após anos afastados do serviço ativo na CIA, os ex-agentes Emily e Matt levam uma vida tranquila, focados na família e distantes do perigo da espionagem. No entanto, quando suas identidades secretas são reveladas, eles são obrigados a retornar ao trabalho, confrontando ameaças inesperadas. Além de reviver os desafios e riscos da profissão, ambos terão que lidar com sentimentos pessoais e reavaliar o significado de confiança e amizade.