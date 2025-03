Grupos de zapzap

Quando eu era jovem, no Rio de Janeiro, encontrava a minha turma na praia de Ipanema. Era lá que eu comparecia todos os finais de semana de sol para conversar, saber o que estava rolando, quem estava pegando quem e etc., principalmente etc.! Hoje em dia, as pessoas continuam indo à praia nos finais de semana, mas, quando chegam lá, já sabem o que está rolando, porque o encontro atualmente é virtual, feito nos grupos de WhatsApp.

Todo mundo tem vários grupos de WhatsApp, ou zapzap, onde troca ideias e memes. Cada vez mais memes do que ideias. O grupo de zapzap mais comum — e provavelmente o mais visitado — é o grupo dos amigos. É lá que se conversa, se sabe o que está rolando, quem está a fim de quem, quem está pegando quem e etc., principalmente etc.!

Nem preciso falar de grupos de família. Todo mundo tem. Aniversários, fotos de viagens e festas até aparecem, mas o mais comum são discussões políticas acirradíssimas, com os contendores saindo do grupo e não se falando mais.

Durante muito tempo, fiz parte de um grupo da pelada, mas já saí porque minha lombar não me deixa mais jogar bola. A ideia do grupo era apenas saber quem poderia comparecer à pelada, mas ninguém dizia se ia ou não, os participantes preferiam encher o grupo com memes, mensagens evangélicas, postagens bolsonaristas, lulistas, em-cima-do-muristas, piadinhas ruins, péssimas e horríveis. Dizem que uma vez até rolou uma piada boa, mas eu não vi.

Um grupo de zapzap que rola bastante é o dos colegas de trabalho. Normalmente, o objetivo é tratar de questões ligadas à empresa, com dicas para resolver problemas do trabalho, coisas assim. A atividade nesse grupo é bem escassa. Mas alguém lançou um grupo da empresa sem a participação dos chefes. Nesse grupo o bicho pega! Esse sim é ativo! Esse sim tem dicas boas!

Um tipo de grupo muito comum no WhatsApp é o dos amigos da faculdade — e não só para quem está estudando. Mesmo quem já se formou há vinte anos faz parte de um grupo desses. Eu me formei há mais de 40 anos (caralho!) e tenho esse grupo no meu celular. Quando fizemos 20 anos de formados, alguém criou o grupo para organizar uma comemoração, e o grupo ficou. Quando alguém posta alguma coisa, é porque já está chegando o novo aniversário de formatura, ou seja, 50 anos de formado. Caralho, é melhor eu sair desse grupo!

Qualquer evento para o qual você foi convidado gerou um grupo de WhatsApp. O evento já aconteceu, você nem lembra se foi bom ou ruim, mas o grupo de WhatsApp permaneceu ativo, com as pessoas postando milhares de memes e piadinhas todos os dias. Outro dia, até pensei em sair de um desses grupos, mas, na semana passada, um cara postou uma piada muito boa e resolvi dar mais um tempo para o grupo.

É assim que acontece hoje em dia: a vida social rola mesmo é nas redes antissociais.