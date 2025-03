Os livros favoritos de 11 grandes escritores

Ernest Hemingway — Anna Karenina, de Liev Tolstói

Hemingway não simplesmente admirava “Anna Karenina”; ele a transformou em um modelo secreto para sua própria escrita. Ao absorver as conversas precisas, as descrições vigorosas e a profundidade emocional elaborada por Tolstói, ele aprendeu o valor narrativo da autenticidade silenciosa. Este romance russo tornou-se, assim, a chave silenciosa que destrancou o método literário pelo qual Hemingway conquistou leitores ao redor do mundo.