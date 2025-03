Última chance na Netflix: o filme tão deslumbrante quanto um pôr do sol inesquecível

Desde sua chegada às telas em 2010, a série britânica “Downton Abbey” consolidou-se como um retrato meticuloso das dinâmicas entre aristocratas e seus empregados na Inglaterra do início do século XX. Durante seis temporadas e 52 episódios, a produção da ITV cativou espectadores fiéis, fascinados pelo requinte narrativo e pelo carisma dos personagens que circulam pela imponente propriedade dos Crawley. O universo da série expandiu-se para os cinemas em 2019, com um longa-metragem que reafirmou seu apelo e preparou terreno para “Downton Abbey: Uma Nova Era”, lançado três anos depois. O novo filme busca revitalizar a saga sem comprometer sua essência, preservando o equilíbrio entre nostalgia e renovação.

Ciente da bagagem acumulada ao longo dos anos, o diretor Simon Curtis opta por uma abordagem introdutória acessível, utilizando Molesley (Kevin Doyle), antigo mordomo e agora professor, como elo direto com o público. Ele oferece um breve panorama dos eventos passados, num gesto que funciona como um charme metalinguístico. No entanto, rapidamente se percebe que tal recurso se torna secundário, pois o filme estrutura-se em duas tramas principais que independem dos episódios anteriores, garantindo uma recepção fluida tanto para veteranos quanto para novos espectadores.

Uma das linhas narrativas acompanha a descoberta inesperada de Violet Crawley (Maggie Smith), que recebe como herança uma villa na Riviera Francesa, cortesia de um antigo conhecido com quem não mantinha contato havia décadas. Intrigado pelas circunstâncias dessa generosa oferta, Robert Crawley (Hugh Bonneville), acompanhado da esposa Cora (Elizabeth McGovern) e do inflexível mordomo Carson (Jim Carter), viaja até Nice para compreender melhor a situação. O encontro com os herdeiros do falecido, liderados por uma viúva intransigente (Nathalie Baye), gera embates que transcendem o aspecto patrimonial, ressaltando com ironia e perspicácia as diferenças culturais entre franceses e britânicos.

Enquanto isso, a rotina de Downton Abbey é subvertida pela chegada de uma equipe de cinema, que aluga a propriedade para filmar uma nova produção. O impacto do evento divide opiniões: a nobreza reage com desconforto à presença dos artistas e técnicos, enquanto os empregados, mais pragmáticos, celebram a experiência e o dinheiro envolvido na transação. Julian Fellowes, criador e roteirista, explora a situação com astúcia, incorporando referências a “Cantando na Chuva” (1952) e evidenciando a transformação imposta pelo advento do cinema falado — um embate entre tradição aristocrática e modernidade inevitável.

Curtis mantém uma direção segura e equilibrada, administrando com eficiência as múltiplas histórias sem comprometer o ritmo ou a coesão do enredo. O filme se sustenta na combinação harmoniosa entre emoção, humor e crítica social, enquanto personagens queridos têm seus dilemas pessoais aprofundados, especialmente no que tange às aspirações românticas e identitárias. O apuro estético continua a ser um dos pilares da produção, com figurinos suntuosos, locações deslumbrantes e uma fotografia que valoriza a grandiosidade do cenário, consolidando a identidade visual sofisticada da franquia.

No cerne da narrativa, mesmo após três anos de seu lançamento, “Downton Abbey: Uma Nova Era” se revela um estudo sagaz sobre os inevitáveis confrontos entre tradição e progresso, estabilidade e incerteza. Longe de ser apenas um desdobramento da série original ou uma peça de entretenimento, o filme reafirma o poder de suas histórias ao explorar, com elegância e perspicácia, as transformações sociais e culturais que moldam todas as gerações. Assim, a produção segue cativando ao unir escapismo e reflexão, imergindo o público em um mundo onde mudanças são tão inescapáveis quanto fascinantes.