8 estreias imperdíveis de março na Reserva Imovision

O Silêncio (1998), Mohsen Makhmalbaf — estreia 20/03



Divulgação / MK2 Production



Khorshid, um menino cego com ouvido absoluto, vive no Tadjiquistão com a mãe, que depende dele para sustento. Ele trabalha afinando instrumentos musicais, mas sua extrema sensibilidade ao som o distrai facilmente. Fascinado por melodias, se perde nos ritmos do cotidiano — desde o barulho da água até o martelar dos artesãos — seguindo os sons como se fossem trilhas invisíveis. Sua jornada é uma busca poética pela harmonia do mundo ao seu redor, enquanto tenta equilibrar sua paixão com a dura realidade da sobrevivência. O universo sonoro o conduz a experiências que transcendem sua condição, tornando-se um reflexo da própria existência e da música como linguagem universal. Com uma narrativa sensorial e contemplativa, o filme explora a delicada relação entre arte, percepção e destino, destacando o poder do som como forma de enxergar o mundo.