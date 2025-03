Um duelo épico na Netflix: Ben Affleck e Samuel L. Jackson estrelam o filme mais intenso e brutal desse século

Poucas coisas expõem tão nitidamente a essência moral de alguém quanto a forma como essa pessoa reage diante do inesperado. Em “Fora de Controle”, o inesperado assume a forma banal de um acidente automobilístico, uma colisão aparentemente irrelevante entre dois homens que transitam apressadamente por Manhattan. O que à primeira vista poderia limitar-se a um breve incidente cotidiano desdobra-se rapidamente em um exame rigoroso e desconfortável sobre os limites da ética, a fragilidade das convenções sociais e, acima de tudo, o quanto indivíduos aparentemente distintos são vulneráveis ao mesmo impulso primitivo da retaliação. Gavin Banek, interpretado por Ben Affleck, não é apenas um advogado cuja ambição o impulsiona rumo à prosperidade financeira e ao sucesso social; ele é, sobretudo, um reflexo emblemático de uma sociedade que premia mais o pragmatismo do que a integridade. Doyle Gipson, por outro lado, vivido com intensidade visceral por Samuel L. Jackson, personifica o cidadão comum imerso em dificuldades contínuas, cujo esforço para fazer o que é moralmente correto raramente recebe recompensa ou reconhecimento, restando-lhe quase sempre a amargura da frustração.

Ao deslocar o foco do acidente inicial para as consequências devastadoras de uma reação impulsiva, o diretor Roger Michell e os roteiristas Chap Taylor e Michael Tolkin evitam sabiamente qualquer solução fácil, transitando com maturidade entre as delicadas fronteiras do drama psicológico e a crítica social. Ao invés de sucumbir a lugares-comuns típicos do gênero vingança, o filme explora as reações dos personagens como manifestações eloquentes de vidas que já vinham sendo vividas no limite do esgotamento emocional. Cada ação agressiva — do cheque em branco desdenhoso de Banek, ao fax provocador de Gipson, passando pela retaliação financeira que ameaça o futuro familiar deste último — não apenas representa um passo adiante numa escalada de hostilidade, mas lança luz sobre a fragilidade subjacente aos códigos de conduta aparentemente estáveis. À medida que o conflito avança, as motivações dos dois homens começam a confundir-se perigosamente, tornando-se quase indistinguíveis sob a névoa densa da raiva acumulada.

Em meio a essa trama intricada, o filme introduz uma reflexão penetrante sobre a natureza relativa do tempo e do dinheiro como catalisadores das tensões humanas. Invocando sutilmente as implicações mais profundas da teoria da relatividade de Einstein — não de maneira óbvia ou pedante, mas em uma metáfora poderosa — fica claro que minutos desperdiçados por Gipson custam-lhe a integridade familiar, enquanto o documento perdido por Banek ameaça desmoronar sua carreira cuidadosamente construída. O tempo, aqui, torna-se uma moeda cuja cotação é estabelecida de acordo com a classe social, as circunstâncias pessoais e as expectativas que cada um carrega. O que seria trivial para um homem rico e conectado torna-se desastroso para aquele que já carrega consigo o peso constante da adversidade financeira. Essa assimetria moral, econômica e existencial é exposta sem pudor pelo roteiro, que evita amenizar o conflito com falsos moralismos ou reconciliações simplórias.

Mas o impacto de “Fora de Controle” reside especialmente na forma como retrata os protagonistas não como figuras estanques — vilão e vítima —, mas como indivíduos complexos, enredados nas consequências de decisões impensadas. A dualidade dos personagens é evidenciada em diálogos de rara precisão dramática, especialmente quando Banek é confrontado por sua esposa, que revela com frieza cortante o cinismo que sustenta sua ascensão profissional, e quando o padrinho de Gipson, interpretado por William Hurt, desconstrói com brutal honestidade o padrão de autossabotagem emocional que permeia sua existência. São nesses momentos de intensidade emocional extrema que o filme rompe definitivamente com o reducionismo maniqueísta, revelando que a verdadeira batalha dos protagonistas não é um contra o outro, mas de cada um contra si mesmo.

Ao ampliar a reflexão para o contexto mais amplo da sociedade norte-americana pós-11 de Setembro, “Fora de Controle” questiona também a durabilidade das boas intenções e a efemeridade das demonstrações públicas de empatia. Os personagens, inseridos num mundo onde a cortesia desaparece diante do primeiro obstáculo, espelham uma realidade social cuja propensão para a irritação cotidiana se tornou quase epidêmica. A pesquisa citada no filme, mostrando que poucos acreditavam na continuidade da solidariedade pós-tragédia, reforça essa percepção cínica sobre as relações humanas: quando pressionados, indivíduos frequentemente revelam comportamentos muito distantes daqueles defendidos publicamente. Ao destacar essa contradição, o filme não oferece uma visão apaziguadora, mas expõe de forma implacável o quão superficial pode ser a solidariedade em sociedades altamente individualizadas.

Ao longo de sua duração, o filme constrói uma tensão quase insuportável, não pelo exagero das ações físicas, mas pela densidade emocional que cada interação evoca. Michell, que antes dirigira produções mais suaves como “Um Lugar Chamado Notting Hill”, realiza aqui uma ruptura radical, demonstrando que o cotidiano urbano pode conter mais tensão do que muitos thrillers tradicionais. O filme, dessa forma, torna-se um experimento social intensamente provocativo sobre até onde indivíduos civilizados conseguem ir quando suas máscaras sociais começam a ruir.

O grande valor da narrativa está precisamente no fato de não fornecer soluções fáceis nem reconfortantes. Em última instância, Banek e Gipson são espelhos incômodos do espectador, forçando-o a indagar sobre como ele próprio reagiria se estivesse sob pressão semelhante. Ao recusar qualquer tipo de fechamento simplista, “Fora de Controle” deixa o espectador diante de uma reflexão inquietante sobre seus próprios limites éticos, sugerindo, com uma honestidade rara no cinema contemporâneo, que talvez o maior perigo não seja a raiva em si, mas a facilidade com que permitimos que ela nos defina diante das adversidades. Tal questionamento é o verdadeiro triunfo do filme, uma provocação memorável e profundamente incômoda que ressoa muito além de seus créditos finais.